14:09 Uhr

Mann beleidigt Frau in Illertissen wegen ihrer Fahrweise und wird angezeigt

Ein Mann beleidigte eine Frau in Illertissen wegen ihrer Fahrweise und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

In Illertissen ist ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann eskaliert. Jetzt muss der 56-Jährige mit einer Anzeige rechnen.

Zu einem Streit wegen der Fahrweise einer Frau ist es am Montagvormittag in Illertissen gekommen. Dort eskalierte eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Gustav-Stresemann-Straße.

Ein 56 Jahre alter Mann beschwerte sich dem Polizeibericht zufolge massiv über die Fahreigenschaften einer 50 Jahre alten Autofahrerin. Weil die Frau dabei verbal beleidigt wurde, erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Illertissen. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern noch an. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen