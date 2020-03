09:45 Uhr

Mann fährt betrunken zu Schnellimbiss - und schläft dort ein

Ein Betrunkener ist zu einem Schnellimbiss im "Leitschäcker" in Illertissen gefahren - und dort am Tisch eingeschlafen. Es war nicht die einzige Alkoholfahrt in dieser Nacht.

Zwei Mal hat die Polizeiinspektion Illertissen in der Nacht zum Sonntag betrunkene Autofahrer aufgegriffen. Gegen 0.45 Uhr wurde den Beamten nach eigenen Angaben mitgeteilt, dass wohl gerade ein stark alkoholisierter Mann zu einem Schnellimbiss im neuen Gewerbegebiet Leitschäcker in Illertissen gefahren und nun am Tisch eingeschlafen sei. Bei der Überprüfung des 33-Jährigen bestätigte sich die Mitteilung. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als 1,2 Promille.

Gegen 3 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion dann am Bahndamm in Bellenberg ein Auto. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer stellten die Beamten einen eindeutigen Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und erbrachte einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille.

Die beiden Autofahrer durften nicht weiterfahren, ihre Führerscheine wurden sichergestellt. In der Polizeiinspektion wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun je eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (az)

