vor 3 Min.

Mann klaut in Illertissen Schuhe und entkommt

Ein Mann hat in einem Verbrauchermarkt am Saumweg am Montagvormittag ein Paar Schuhe geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Detektiv in einem Verbrauchermarkt am Saumweg ist am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr auf einen jungen Mann aufmerksam geworden. Dieser probierte neue Schuhe an, doch dabei blieb es nicht: Das neue Paar behielt er gleich an, sein altes ließ er an Ort und Stelle zurück und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen.

Detektiv konnte Dieb zunächst noch verfolgen

Der Detektiv konnte den Mann noch bis zur Lorenz-Klotz-Straße verfolgen, dort verlor er ihn dann jedoch aus den Augen. Dennoch gibt es eine detaillierte Beschreibung des Ladendiebs: Laut Polizeibericht soll er etwa 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und schlank sein. Er trug eine dunkle Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und eine Camouflage-Cap. Der Diebstahlschaden beträgt 85 Euro.

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

