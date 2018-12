14:52 Uhr

Mann missachtet Vorfahrt und rammt Auto

Ein Unfall hat sich in Bellenberg ereignet.

Ein 52-Jähriger hat die Verkehrsregeln nicht beachtet und in Bellenberg einen Unfall gebaut. Dabei wurde auch jemand verletzt.

Ein 52-Jähriger hat in Bellenberg die Vorfahrt missachtet und einen Unfall gebaut. Dabei wurde auch eine Person verletzt. Dies teilte die Polizei gestern mit. Demnach ereignete sich der Unfall an der Kreuzung der Reichenberger Straße mit der Illertaltangente. Der Mann rammte das Auto eines 69-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (az)

