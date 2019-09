vor 38 Min.

Markttage in Illertissen: So fällt die Bilanz aus

Die Veranstalter der Gartenlust und des Kraut- und Rübenmarkts sind rundum zufrieden.

Von Regina Langhans

Bestes Spätsommerwetter hat den Illertisser Markttagen – der 22. Gartenlust auf der Jungviehweide und dem 17. Kraut- und Rübenmarkt in der Innenstadt – ein Super-Wochenende beschert. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

„Besser geht’s eigentlich kaum“, lautet Dieter Gaißmayers Fazit zur Gartenlust. „Wenn es regnet, sind wir im Minus. So aber bleibt uns heuer noch etwas übrig, wovon wir das Museum der Gartenkultur finanzieren.“ Wolfgang Hundbiss – ebenfalls Macher der Gartenlust – informiert, dass insgesamt fast 10000 zahlende Gäste kamen. Es beteiligten sich mehr als 140 Aussteller, wobei für die Gartenbetriebe die Standgebühren etwas günstiger ausfallen als für die übrigen Anbieter. An Ausgaben fallen etwa Honorar, Verpflegung und Unterkunft für die Referenten an. Außerdem fallen Entschädigungen für die Landwirte und die Feuerwehr ins Gewicht. Auch der kostenlose Shuttlebus in die Innenstadt, zum Kraut- und Rübenmarkt, geht auf das Konto der Gartenlust-Veranstalter.





Beim städtischen Kraut- und Rübenmarkt war der Eintritt wie immer frei. Marktmeisterin Daniela Straßburg zieht ebenfalls ein positives Resümee. Auch sie hat von Kunden und Händlern, 35 Anbieter außerhalb und 20 beim Kofferflohmarkt innerhalb der Schranne, nur Gutes gehört. Allerdings seien am Sonntag etwas weniger Besucher gegekommen als am Samstag. Besonders floriert habe das Geschäft an den Verpflegungsständen, die vom Tennisclub Illertissen, dem örtlichen Turn- und Sportverein sowie der Chorgemeinschaft Au betrieben wurden. Straßburg wertet es als gutes Zeichen, dass „viele schon von Beginn an beim Kraut- und Rübenmarkt dabei sind“. Was Besucher schätzten, sei auch der freie Eintritt, wie von etlichen am Wochenende zu hören war. Die Marktmeisterin informiert, dass die Stadt dennoch Einnahmen habe, indem die Händler Standgeld zahlten, das je nach Hütte, Stand oder nur beanspruchtem Platz in Metern unterschiedlich hoch ausfalle. Beim Kofferflohmarkt richte sich die Gebühr nach der Zahl der Koffer, so Straßburg.

Das bunte Markttreiben auf der Jungviehweide wird von Beginn an mit Aktionen der Illertisser Förster am benachbarten Waldrand begleitet. Im Laufe der 22 Jahre ist daraus ein eigener Erlebnisort geworden: So freut sich Förster Bernd Karrer, dass wieder zahlreiche Interessierte den Baum- und Kunstpfad besucht und die Mitmachangebote wahrgenommen haben.





