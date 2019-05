vor 21 Min.

Markus Ferber erklärt: Was Europa für die Handwerker tut

Der Europa-Abgeordnete Markus Ferber besichtigt eine Spenglerei in Buch. Dabei zeigt sich: So weit ist die EU nicht vom Arbeitsalltag in dem Betrieb entfernt.

Von Franziska Wolfinger

Brüssel und Buch liegen 507 Kilometer voneinander entfernt. Doch nicht nur die räumliche Distanz ist groß. Während die Politiker im EU-Parlament sich unter anderem mit Themen wie Brexit, Sicherung der Außengrenzen oder der Europolitik beschäftigen, müssen sich die Bürger im Iller- oder Rothtal um ganz andere Dinge Gedanken machen.

Im Handwerk gibt es derzeit viel zu tun

In Buch zum Beispiel führt Rudolf Brunner seinen Spenglerbetrieb in fünfter Generation. Mit vier Gesellen, einem Lehrling, einer Aushilfe und – inklusive des Chefs selbst – zwei Meistern werden in dem Handwerksbetrieb die vollen Auftragsbücher abgearbeitet. Derzeit profitiert Brunner von der guten wirtschaftlichen Lage, den niedrigen Zinsen und dem dadurch ausgelösten Bauboom. Vor rund einem Jahr ist die Firma aus dem Bucher Ortskern, direkt gegenüber des Rathauses, in das neue Gewerbegebiet am Ortsrand umgezogen.

Europa und die EU sind meist weit weg vom Arbeitsalltag der Spengler. Dennoch: Für Markus Ferber (CSU), Abgeordneter im Europaparlament, der bei der Wahl am 26. Mai wieder auf viele Stimmen hofft, ist ein Betrieb wie die Spenglerei Brunner ein lohnendes Ziel für einen Besuch. In der Werkstatt der Spenglerei sagte Ferber, er wolle die Bodenhaftung nicht verlieren und sich selbst ein Bild machen von der Situation der Betriebe vor Ort und von deren Problemen. Schließlich wolle er sich auch auf EU-Ebene für die bayerischen Handwerker einsetzen. Zwei große Themen gebe es für ihn derzeit diesbezüglich.

Gute Ausbildung zahlt sich aus

Der Verbraucher soll sich darauf verlassen können, dass Handwerksarbeiten vernünftig durchgeführt werden. Auch Handwerker Brunner konnte in den vergangenen Jahren beobachten, dass die Qualität, beispielsweise am Bau, in einigen Bereichen nachgelassen hatte. Als Grund dafür sieht Ferber, dass die Meisterpflicht in manchen Gewerken gelockert und abgeschafft wurde. In Brüssel kam die Idee auf, den Meisterbrief abzuschaffen, den es ohnehin nur in den EU-Ländern Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in Südtirol gibt. Statt Deutschland da an den Großteil der anderen EU-Staaten anzugleichen sieht Ferber das Land hier eher in einer Vorbildrolle. Der Vergleich mit Portugal, Spanien oder Griechenland zeigt: Staaten, in denen es keine duale Ausbildung gibt, haben häufig mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. Das Problem, dass Handwerker wie Brunner oft vergeblich nach neuen Lehrlingen suchen, können diese Bestrebungen allerdings nicht lösen.

Eine Herausforderung für mittelständische Unternehmen sind auch bürokratische Hürden, wie etwa Dokumentationspflichten oder die berüchtigte Datenschutzgrundverordnung (DGSVO). Einen Ansatzpunkt sieht Ferber im Vergaberecht. Kommunen, die Arbeiten zu vergeben haben, müssen sich bei den Ausschreibungen an viele Vorschriften halten, häufig müssen Aufträge sogar EU-weit ausgeschrieben werden. Das führt laut Ferber dazu, dass Aufträge oft gesammelt an einen Generalunternehmer vergeben werden – mittelständische Betriebe, wie etwa der Spengler im Ort, bleiben auf der Strecke. Am Ende legt Ferber auch Wert auf die Feststellung, das nicht nur die EU für den Bürokratiedschungel verantwortlich ist. Viele Dinge müssten auch auf Landes- oder Bundesebene angegangen werden.

