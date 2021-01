16:22 Uhr

Maskenpflicht: Tafelladen verteilt kostenlose FFP2-Masken

Auch im Illertisser Tafelladen gilt ab dem kommenden Montag wie in allen bayerischen Geschäften die FFP2-Maskenpflicht. Die Stadt Illertissen hat schnell reagiert und aus Mitteln, welche für soziale Zwecke eingesetzt werden sollen, FFP2-Masken für die Kunden des Tafelladens Illertissen besorgt.

FFP2-Masken für Kunden des Tafelladens Illertissen

Die Masken werden von der ehrenamtlichen Helfern des Tafelladens am Freitagvormittag (15. Januar ) und am Dienstagnachmittag (19. Januar) an die rund 130 Kunden ausgegeben. (az)

