Memmingen/Senden

20:15 Uhr

Prozess: Hat ein 24-Jähriger eine Frau in ihrer Wohnung in Senden vergewaltigt?

Plus In einer Sendener Wohnung soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Der vermeintliche Täter: ein 24-jähriger Mann. Nun kam es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Memmingen.

Von Maximilian Sonntag

In Handschellen wird der Angeklagte in den Gerichtssaal 130 am Memminger Amtsgericht geführt. Er wirkt ruhig. Auch als zu Beginn des Prozesses die Anklageschrift verlesen wird. Im vergangenen September soll der 24-Jährige eine Frau in ihrer Sendener Wohnung vergewaltigt haben. Der Mann schilderte den Vorfall jedoch ganz anders.

Themen folgen