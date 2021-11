Allgäu Airport: Frau stolpert über Gitter und verletzt sich am Kopf

Eine Frau hat sich am Allgäu Airport verletzt, nachdem sie aus dem Flugzeug ausgestiegen ist.

Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag am Allgäu Airport in Memmingerberg ereignet. Eine Reisende stolperte nach dem Verlassen eines Flugzeugs über den Fuß eines Befestigungsgitters, stürzte und verletzte sich schwer. Die 65-Jährige zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei gab sie aber zuvor noch an, dass ihre Brille wegen der FFP2-Maske angelaufen sei und sie deshalb das Hindernis übersehen habe. (AZ)