vor 34 Min.

Mit Sommerreifen unterwegs: Autounfall in Vöhringen

Ein Auto ist in Vöhringen wegen der winterglatten Straße nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Ein Autounfall mit Sachschaden hat sich am Donnerstagvormittag in Vöhringen ereignet. Die Fahrerin war noch mit Sommerreifen am Auto unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 10.50 Uhr an der Ulmer Straße, Ecke Kranichstraße. Die 73-jährige Autolenkerin kam mit ihrem Wagen wegen der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen - und kollidierte im Kreisverkehr mit dem Auto eines 32-Jährigen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige, unter anderem, weil sie noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen ist. (az)

