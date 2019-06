15:46 Uhr

Motorradfahrer wird bei Illertissen schwer verletzt

In Illertissen hat es am Sonntagnachmittag gekracht.

Nahe Illertissen hat es gekracht. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt, mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

Am Sonntagnachmittag hat sich bei Illertissen ein Unfall ereignet. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt.

Vollsperrung der Staatsstraße 2018 bei Illertissen

Nach ersten Erkenntnissen krachte es gegen 15 Uhr bei Jedesheim an der Einfahrt von der Staatsstraße 2031 (Illertissen-Altenstadt) in den Autobahnzubringer S 2018. Im Einsatz waren wie am Vorabend die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen (lesen Sie dazu: 15-Jähriger wird bei Unfall nahe Jedesheim schwer verletzt ).

Wie die Polizei ermittelte, wollte der Fahrer eines Seats von der Autobahn kommend in die Ausfahrt zur S 2031 abbiegen. Dabei übersah er wohl zwei entgegenkommende Motorräder. Dem ersten Kradfahrer gelang es noch, auszuweichen; der zweite kam ins Schleudern und prallte gegen die Breitseite eines in der Einmündung wartenden Schweizer Opels, sodass er stürzte. Sein Motorrad streifte noch einen neben dem Schweizer Auto wartenden Motorroller, das ebenfalls umstürzte. Der Motorradfahrer wurde mit schweren, aber wohl nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Alle weiteren Beteiligten wurden erstem Anschein nach nicht verletzt, mussten aber von Rettungsdienst und Feuerwehr betreut werden. Der gesamte Sachschaden wird von der Polizei laut vorläufiger Schätzung mit 35000 Euro angegeben. Der Zubringer wurde vom Autobahnkreisverkehr bis zur Zähringerstraße gesperrt; ebenso die von der S 2031 her kommende Auffahrt. Dadurch wurden die Staus in Illertissen und Umgebung, die von der Umleitung wegen des Jahrmarkts verursacht worden waren, noch verstärkt. Ein Polizeihubschrauber machte Luftaufnahmen von der Verkehrssituation.

