Müllcontainer brennen in Illerberg: Zeugen gesucht

In Illerberg ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Dort brannten am Samstag zwei Müllcontainer.

Ein Passant bemerkt am Samstag zwei brennende Müllcontainer und informiert die Polizei.

Zwei Müllcontainer haben am Samstag in Illerberg Feuer gefangen. Wie es zu den Bränden kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Passant am Samstag gegen 14.30 Uhr, dass zwei abgestellte Müllcontainer auf einem Firmengelände an der Emmershofer Straße brannten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (az)

Hinweise: Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, melden.

