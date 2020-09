05:55 Uhr

Müllentsorgung im Kreis Neu-Ulm: So positioniert sich Weißenhorn

Das Einsammeln von Müll und der Betrieb von Wertstoffhöfen fallen im Landkreis Neu-Ulm bislang in die Zuständigkeit der einzelnen Kommunen.

Plus Eine Mehrheit im Weißenhorner Stadtrat hat sich entschieden, wer im Landkreis Neu-Ulm sich künftig um das Thema Abfallwirtschaft kümmern soll.

Von Jens Noll

Das Thema klingt sperrig, es könnte aber für die Bürger im Landkreis Neu-Ulm spürbare Auswirkungen haben. Kommunalpolitische Gremien beraten derzeit über eine sogenannte Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm. Dahinter verbirgt sich die Frage, wer sich um die Abfallentsorgung kümmern soll: die einzelnen Kommunen oder der Landkreis selbst?

Ein Großteil der Stadträte in Weißenhorn ist unglücklich mit der Ausnahme, die der Landkreis NeuUlm gemeinsam mit dem Landkreis München bildet. Sie sind derzeit die einzigen Landkreise in Bayern, bei denen die Abfallwirtschaft auf die einzelnen Gemeinden übertragen wurde. Auf Bitten des Neu-Ulmer Kreisverbandes des Bayerischen Gemeindetags soll nun geprüft werden, ob das geändert wird. Bevor der Kreistag diese detaillierte Untersuchung in Auftrag gibt, werden die einzelnen Kommunen nach ihrer Ansicht gefragt.

Der Hauptausschuss in Vöhringen sieht die Sache etwas anders

Wie Weißenhorns Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ( CSU) am Montagabend im Stadtrat berichtete, haben sich schon mehrere Kommunen für eine Prüfung ausgesprochen. Vöhringer Stadträte hingegen hätten sich gegen eine Rückübertragung an den Kreis ausgesprochen.

Wenn Vöhringen ausschere, dann stehe das Vorhaben schon auf wackeligen Beinen, bemängelte WÜW-Stadtrat Jürgen Bischof. Der Abfallwirtschaftsbetrieb wünsche nämlich ein einheitliches Meinungsbild. Auch seine Fraktion sehe die Rückübertragung kritisch, sagte Bischof. Die Stadt müsse in dem Fall ihre eigenen Interessen zurückstellen zugunsten der Interessen des Landkreises. Zudem sieht Bischof die Gefahr, dass kleinere und mittelständische Entsorgungsbetriebe bei zentralen Vergaben Wettbewerbsnachteile gegenüber großen, überregionalen Betrieben haben könnten. „Bevor sich das Landratsamt die Mehrarbeit mit der Prüfung macht, sollten wir lieber gleich sagen, dass wir bei dem System bleiben wollen“, ergänzte Bischof.

Andreas Palige, der sich bei der Stadt Weißenhorn um das Thema Müll kümmert, betonte, dass aus Sicht der Verwaltung die Vorteile einer Rückübertragung überwiegen. Laut Sitzungsvorlage könnte ein einheitliches Entsorgungssystem im Landkreis Neu-Ulm Verbesserungen in Sachen Bürgerservice bieten, auch Kosteneinsparungen sind möglich. Zudem betonte Palige, dass sich bislang nur der Hauptausschuss in Vöhringen gegen die Prüfung ausgesprochen habe. Eine Entscheidung werde erst am Donnerstag, 24. September, im Stadtrat fallen.

Am Beispiel Biotonne erklärt ein Weißenhorner Stadtrat die Vorzüge des bisherigen Systems

Bei einem Workshop im Januar hatten sich Kreisräte bereits mit dem Thema befasst. „Man kam überwiegend zu der Entscheidung, dass es Zeit wäre, sich zu homogenisieren“, berichtete Franz Josef Niebling (CSU), der wie Jürgen Bischof und Herbert Richter (SPD) an den Gesprächen teilgenommen hatte. Wie Niebling betonte auch Richter, dass das Thema Abfall immer komplexer werde: „Die kleinen Kommunen im Landkreis tun sich jetzt schon schwer damit.“

Es sei jetzt an der Zeit, dass beim Abfall nicht mehr jede Kommune für sich entscheidet, forderte Ulrich Fliegel (Grüne). Weißenhorn habe sich immer dem Gelben Sack verweigert, auch über die Biotonne wurde diskutiert, während es sie in anderen Kommunen schon längst gab, sagte Fliegel. Auch Ulrich Hoffmann (ÖDP) befürwortete einen gemeinsamen Weg. Für Weißenhorn würden sich aus seiner Sicht eher Vorteile ergeben.

Am Beispiel Biotonne versuchte Jürgen Bischof noch einmal, die anderen Stadträte von den Vorteilen der bisherigen Lösung zu überzeugen: „Wenn wir die Biotonne wollen, dann können wir das selbst entscheiden und müssen nicht hoffen, dass der Kreis es will“, sagte er. Letztlich standen bis auf ihn und seinen Fraktionskollegen Bernhard Jüstel alle anderen Mitglieder des Gremiums einer Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis positiv gegenüber. Mit großer Mehrheit stimmte der Stadtrat einer detaillierten Prüfung durch den Landkreis zu. In Abhängigkeit von der Einwohnerzahl müsste Weißenhorn wohl zwischen 6000 und 7000 Euro für die Untersuchung beisteuern, sagte Lutz.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen