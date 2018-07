10:00 Uhr

Museumsverein: Bombenstimmung dank der „Illerbombe“

Im Illertisser Heimatverein herrscht große Freude über die Auszeichnung des Museums. Wie es dazu kam.

Ein tolles Gefühl sei das gewesen, zwischen zwei Staatsministern auf einer Bühne zu stehen und die Auszeichnung für das Illertisser Museum in Empfang zu nehmen. Auch wenn die Zeremonie in der Münchner Residenz bei 100 Geehrten recht straff organisiert war – mit Eindrücken wie diesen ist Gertrud Ziesel aus der Landeshauptstadt nach Illertissen zurückgekehrt. Im Gepäck hatte sie eine Urkunde und einen Scheck über 1000 Euro. Mit dieser Summe ist der Titel „Heimatschatz“ dotiert, den nun auch ein Exponat des Illertisser Museums trägt.

Oder besser gesagt: ein Verfahren. Es geht um die Herstellung von Fußbällen in der Zeit von 1925 bis 1998 durch die Kriener-Sportartikelfabrik. Zu den Werkstücken gehörte auch die legendäre „Illerbombe“, ein 400 Gramm schweres Leder, das beim olympischen Fußballturnier 1936 über den Rasen rollte. Diesem Stück Illertisser Geschichte widmet sich ein Teil des kürzlich neu eröffneten Museums. „Das wäre doch was“, dachte sich Ziesel, Beisitzerin im Verein für Heimatpflege, als kürzlich die Nachricht über den gemeinsamen Wettbewerb „100 Heimatschätze“ des Heimat- und des Kunstministeriums ins Haus geflattert war. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Martin Mehrens erstellte Ziesel eine Bewerbung und schickte diese nach München – in Absprache mit der Vereinsleitung, aber vor allem eigenständig. So erklärt sich wohl, dass die Preisverleihung im Verein für einige Überraschung gesorgt hat. Und zwar in positivem Sinne, wie Vorsitzender Max Kanz nun auf Nachfrage betont: „Das ist eine tolle Sache für den Verein, für das Museum und für Illertissen.“ Die Urkunde werde einen Platz in den Ausstellungsräumen erhalten. Das Geld komme erst einmal aufs Konto.

Und die Freude wird noch größer: Im Herbst soll ein Buch über die Heimatschätze erscheinen, sagt Ziesel. „Da bekommt dann auch Illertissen ein Plätzchen.“ (caj)

