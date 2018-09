08:00 Uhr

Musiker aus der Region spielen auf Wiesn und Wasen

Gleich fünf Kapellen treten bei den größten Volksfesten im Herbst auf. Dafür wurden extra Busse organisiert.

Von Wilhelm Schmid

Gleich fünf Musikkapellen aus dem Landkreis Neu-Ulm sind heuer auf dem Oktoberfest und dem Cannstatter Wasen zu sehen. Den Anfang macht der Musikverein Eintracht Oberelchingen beim Trachten- und Schützenzug am ersten Oktoberfestsonntag am 23. September: Als Nummer 47 sind sie bei dem Großereignis dabei. Die Ober-elchinger mit ihrer historischen Tracht sind darin aber schon längst geübt, denn sie haben seit 1993 sechs Mal teilgenommen und werden in diesem Jahr wieder den sieben Kilometer langen Festzug mit ihrer schwungvollen Marschmusik mitgestalten.

Auch die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt war beim größten Trachtenumzug der Welt schon vor drei Jahren am Start. Heuer spezialisieren sich die Altenstadter auf die Oide Wiesn, die seit dem Jahr 2010 mit ihrem ganz auf traditionelle Musik ausgerichteten Programm zahlreiche Besucher anlockt. Die Kapelle spielt am Samstag, 29. September, von 12 bis 13.30 Uhr im Biergarten beim „Herzkasperlzelt“, anschließend geht es mit Marschmusik über die Oide Wiesn, und von 14 bis 16 Uhr sowie von 18 bis 19 Uhr sind die Altenstadter auf der Giebelbühne im „Festzelt Tradition“ zu hören.

Ein ähnliches Programm auf der Oiden Wiesn absolviert auch die Blaskapelle Unterroth am Montag, 1. Oktober: Von 12 bis 13.30 Uhr sind die Rothtaler im „Herzkasperl“-Biergarten zu hören; um 14 Uhr gibt es einen Umzug durch das Festgelände, und anschließend sind die Musikanten bis 16 Uhr sowie von 18 bis 19 Uhr auf der Giebelbühne im „Festzelt Tradition“ zu sehen.

Für Fans gibt es noch einzelne Restplätze in einem der beiden Busse, die von Unterroth nach München fahren.

Weiter geht es ebenfalls auf der Oiden Wiesn mit den Jedesheimer Musikanten am Donnerstag, 4. Oktober. Sie treten von 11 bis 13.30 Uhr im „Herzkasperlzelt“ auf. Schnell entschlossene Fans können auch noch einen der restlichen Plätze in einem der Jedesheimer Busse buchen.

Den Abschluss der Kapellen aus dem Landkreis, die bei den großen Volksfesten auftreten, machen die Jungen Illertaler. Diese Truppe, bestehend aus jungen Musikern aus der ganzen Region, war vor drei Jahren auf der Oiden Wiesn aktiv – heuer geht es nach Stuttgart auf den Cannstatter Wasen. Dort ist die Kapelle am Sonntag, 7. Oktober, von 11.30 bis 16.30 Uhr im „Schwaben-Welt-Zelt“ zu hören.

Wie bei der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt sind auch bei den Jungen Illertalern jeweils zwei Busse mit Aktiven und Unterstützern unterwegs. Diese sind allerdings schon restlos ausgebucht.

