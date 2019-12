vor 55 Min.

Musikverein Au spielt an Wintertagen frühlingshaftes

Der Musikverein Au und die Hit Kids spielen vor 200 Besuchern

Von Roland Furthmair

Von Frühlingsstimmen ins Winterwunderland: Mit dem Jahreskonzert hat der Musikverein Au die rund 200 Besucher in der Josef-Weikmann-Halle zu einer musikalischen Reise durch die Jahreszeiten mitgenommen. Dabei dirigierte als Gast Marc Lentz – und Moderator Markus Schindler trug zu Stücken und Komponisten manch Wissenswertes vor.

Der erste Konzertteil mit der Jugendkapelle „Hit Kids“ war mit „Winter Wonderland“ ein stimmungsvoller Auftakt. Unter der Leitung von Werner „Ohmsen“ Ohmayer (leitet die Hit Kids seit der Gründung 2003) folgte nach „Abominable Snowman Chase“ mit „Sofia“ eine topaktuelle Musikliteratur, die der Nachwuchs erstaunlich klangvoll präsentierte und dafür mit viel Beifall bedacht wurde.

Ein Gassenhauer aus dem 19. Jahrhundert kommt in Au gut an

Der bewährte Ritus, zum Jahreskonzert einen Gastdirigenten zu verpflichten, erwies sich mit Diplom-Musiklehrer Lentz als goldrichtig. Schon beim „April in Portugal“ wurde deutlich, wie gut ein Cha Cha Cha in Blasmusikversion klingen kann. Der klassische Konzertwalzer „Frühlingsstimmen“ von Johann Strauss (Sohn) war im 19. Jahrhundert „der Gassenhauer in Wien“ und kam nun auch bei den Besuchern in Au bestens an.

Dem bekannten italienischen Marsch „Venezia“ folgten mit „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi ein musikalischer Sprung zum Soul and Funk mit „Earth, Wind & Fire“. Über die „Eiskönigin“ im „Winterland“ angekommen, folgten noch Zugaben mit Sunshine-Samba und französischem Walzer.

Dirigent Lentz zeigte sich am Ende erfreut: „Es hat uns allen Spaß gemacht, von den Proben bis zum gelungenen Konzert – das zählt und das kommt bei den Besuchern rüber.“ Ein Teil des Erlöses kommt dem Hospiz Illertissen zugute.

