22.07.2020

Nach 40 Jahren Schuldienst: Irene Schmid verabschiedet sich

Plus Die Rektorin der Bellenberger Grundschule beendet ihre berufliche Laufbahn. Fast 40 Jahre lang war Unterrichten ihre Leidenschaft, nun will sie sich anderen Hobbys widmen.

Von Regina Langhans

Zehn Jahre lang war sie das Gesicht der Lindenschule in Bellenberg, als Rektorin, Klassenlehrerin, Beraterin – wobei sie eigentlich vieles sogar länger war. 1980 hatte Irene Schmid als Referendarin in der damaligen Volksschule ihren Dienst angetreten. Nun zieht die 62-jährige leidenschaftliche Pädagogin einen Schlussstrich unter ihr Berufsleben. Sie sagt: „Wenn ich aufhöre, dann meine ich das so.“ Sie werde nicht durch die Hintertüre, etwa für Aushilfen, in die Schule zurückkehren. Aber bis es so weit ist, genießt sie die verbleibende Zeit, ihre letzten, plötzlich so zahlreichen Termine. In der Corona-Pandemie wird von auch ihr erwartet, noch nie da gewesene Situationen zu meistern.

Von München über Augburg und Eichstätt nach Bellenberg

„Ich bin ein Münchner Kindl“, sagt Irene Schmid, weil sie 1957 in der Landeshauptstadt zur Welt kam. Die Grundschule besuchte sie aber in Ingolstadt und nach neuerlichem, berufsbedingtem Umzug ihrer Eltern in Gersthofen. Von dort fuhr sie dann nach Augsburg ins Gymnasium tagtäglich mit Bus und Bahn. Ihr Studium für das Lehramt an Volksschulen absolvierte sie in Eichstätt. Dass es sie danach dann ganz in den Westen Bayerns verschlagen hat, das liege an der Zuweisung in den Bereich des Schulamts Neu-Ulm, so Schmid. Dieses habe sie als Referendarin nach Bellenberg geschickt. „Und von da bin ich dann nie mehr weg“, erzählt sie lächelnd. Bis auf referendariatsbedingte Wechsel an die Schule Illerberg sei sie in Bellenberg „hängen geblieben“. Hat geheiratet, ein Haus bezogen und eine Familie gegründet. Bis auf drei Jahre in Mutterschutz unterrichtete sie an der Schule in Bellenberg, die ein eher unstetes Dasein führte. Von der ursprünglichen Grund- und Teilhauptschule blieben die zweizügig geführten ersten vier Klassen. Hinzu kamen aber Mittagsbetreuung, offene Ganztagsschule und der schon davor gefundene Name „Lindenschule“ prangt jetzt an prominenter Stelle des generalsanierten Gebäudes. Das Logo hat – unschwer zu erraten – Irene Schmid entworfen.

Früher Berufswunsch: Die Schwester musste mit ihr Schule spielen

Seit ihrer Kindheit habe sie Lehrerin werden wollen, erzählt die Pädagogin. Zum Glück gab es da eine jüngere Schwester, die mit ihr Schule spielen musste, erinnert sie sich. An ihrem Berufsziel angekommen, blieb Schmid weiter aufgeschlossen und qualifizierte sich in der Schulberatung. Im Jahr 2006 wurde sie Konrektorin, 2009 kommissarische Schulleiterin und 2011 zur Rektorin ernannt.

Nun wolle sie drei Gänge zurückschalten, mehr Zeit für ihre Familie und die vielen Hobbys haben, so Schmid. Dazu komme die eine oder andere gesellschaftliche Verpflichtung, in denen sie schon jetzt anzutreffen ist. Etwa ihre Mitarbeit im Zeitreiseteam zur Erarbeitung der Bellenberger Ortsgeschichte.

Nur kurz hält sie inne, um zu bekräftigen: „Höchstens, dass ich Ortsführungen mache, aber das soll auch das einzige sein, was ich aus dem Lehrerdasein mitnehme“. Irene Schmid zeigt sich dankbar, gesund in Rente gehen zu können. Trotz beruflicher Belastungen, etwa durch den dreijährigen Schulhausumbau bei laufendem Unterricht, den sie teils nur mit aufgesetzten Kopfhörern bewältigen konnten. Genau das hat ihnen eine ganz große Presse beschert. Sogar im Magazin „Der Spiegel“ war von den Kopfhörer tragenden Schülern in Bellenberg zu lesen.

Unser Bericht von damals: Wo die Schüler Hörschutz tragen

Solche Momente, auch das Musical zur gelungenen Renovierung mit dem Auftritt aller an der Schule Tätigen, werden ihr in Erinnerung bleiben. Doch mindestens genauso scheint ihr das Planen neuer Ziele zu gefallen: „Wenn alles erledigt ist, was ich mir vorgenommen habe, könnte ich mich auch in der Hospizarbeit vorstellen“, ergänzt sie noch.

