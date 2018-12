06:01 Uhr

Nach Absage: Weihnachtsmarkt soll wetterfester werden

Der Weihnachtsmarkt musste am Sonntag wetterbedingt abgesagt werden. Der Bürgermeister will so etwas künftig verhindern - und den Markt umgestalten.

Von Jonathan Mayer

Eigentlich hätte der Dietenheimer Weihnachtsmarkt bereits am vergangenen Sonntag stattfinden sollen – doch das schlechte Wetter machte den Veranstaltern und vielen Besuchern einen Strich durch die Rechnung. Wie berichtet, wurde der Markt kurz vor dem offiziellen Beginn am Sonntagvormittag abgesagt. Nun steht fest: Einen Ersatztermin gibt es nicht. Die Buden öffnen in Dietenheim also erst wieder im kommenden Jahr. Wenn es nach Bürgermeister Christopher Eh geht, soll es dann aber eine wesentliche Veränderung geben.

Eh war es, der am Sonntag die Entscheidung zur Absage fällte. Windböen waren frühmorgens über die bereits aufgebauten Marktstände hinweggefegt und hatten sie beschädigt. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, seien Stände und Tische umgeworfen worden. Zudem habe der Wind die Stoffdächer einiger Buden heruntergerissen. Weil sich die Lage laut Wettervorhersage nicht bessern sollte, sagte Eh den Markt ab. „Das Sicherheitsrisiko war zu hoch.“ Einen Ersatztermin gibt es für den Markt nicht. „Die Verkäufer sind zur Zeit jedes Wochenende auf einem anderen Weihnachtsmarkt. Da kriegen wir das nicht unter“, erklärt Eh. Es sei das erste Mal in der 33-jährigen Geschichte des Marktes, dass er abgesagt werden musste.

Zumindest das kulturelle Programm konnte in Dietenheim umgesetzt werden

Eh zufolge waren die ersten Verkäufer schon da, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde. „Die waren aber sehr einsichtig.“ Trotzdem: Die Händler traf die Absage hart. Karin Weiß, Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV), der den Markt zusammen mit der Stadt organisiert, sagt: „Den HGV hat es da natürlich schwer erwischt, aber die anderen Vereine wahrscheinlich noch mehr.“ Immerhin sei die komplette Vorbereitung umsonst gewesen. Zumindest aber das Kulturprogramm, wie das Kirchenkonzert des Männerchors, fand am Sonntag statt.

Bürgermeister Eh zieht schon jetzt die erste Konsequenz aus der Absage und will die Veranstaltung 2019 wetterfest machen. Statt der Stände in Leichtbauweise, wie sie bisher verwendet wurden, sollen Hütten angeschafft werden, aus denen die Händler verkaufen können. Die sollen dann auch starkem Wind standhalten. Den Vorschlag muss jedoch zuerst der Gemeinderat absegnen. Und das wird wohl frühestens im kommenden Jahr passieren.

