Nachverdichtung in zentraler Lage: Stadträte loben geplantes Bauprojekt

An der Ecke Beethovengasse/Josef-Holl-Straße in Weißenhorn sind zwei neue Häuser geplant. Das alte Wohn- und Geschäftshaus soll dafür abgerissen werden.

Plus An der Ecke Beethovengasse/Josef-Holl-Straße in der Innenstadt von Weißenhorn sollen zwei Häuser mit insgesamt 14 Wohnungen entstehen.

Von Jens Noll

Der Architekt spricht von einem „Leuchtturm-Projekt“, Stadträte loben es als gelungenes Beispiel für Nachverdichtung in der Weißenhorner Innenstadt: Johannes Konrad, einer der Söhne von Verleger Anton H. Konrad, möchte an der Ecke Beethovengasse/Josef-Holl-Straße zwei Wohnhäuser errichten. Die insgesamt 14 Wohnungen, größtenteils 2- bis 3-Zimmer-Appartements, sollen vermietet werden. Der Bauherr selbst wohnt nicht in Weißenhorn, sondern in Weinheim an der Bergstraße bei Mannheim.

In Form einer Bauvoranfrage hat sich der Bauausschuss jüngst mit dem Vorhaben befasst. Um das Projekt realisieren zu können, muss das bestehende Wohn- und Geschäftshaus, in dem einst der Kupferschmiedmeister Karl Strobel seinen Betrieb hatte, abgerissen werden. An dessen Stelle soll ein dreigeschossiges Gebäude errichtet werden, wobei das zweite Obergeschoss unter einem Mansarddach liegt. In der bestehenden Baulücke nebenan ist ein dreigeschossiges Haus mit Walmdach geplant. Im Untergrund ist eine Tiefgarage vorgesehen, die per Aufzug über die Beethovengasse erreichbar sein soll. Auch die Wohnungen selbst sollen einmal alle barrierefrei erreichbar sein, wie Architekt Thomas Schulz sagt.

Wie an der Fassade zu sehen, hatte der Kupferschmiedmeister Karl Strobel einst seinen Betrieb in dem Haus an der Beethovengasse. Bild: Alexander Kaya

Als SPD-Stadtrat ist Schulz selbst Mitglied im Bauausschuss. Weil er in dieser Sache befangen ist, durfte er über das Vorhaben im Gremium allerdings nicht abstimmen und das Projekt auch nur ganz kurz vorstellen. Eine Animation machte deutlich, wie sich die beiden Neubauten in das Areal einfügen würden. Mit der Dichte der geplanten Bebauung hatte keiner der Sitzungsteilnehmer ein Problem, kritisch angemerkt wurde allerdings die Parksituation. Es sei absehbar, dass der Parkdruck in dem Gebiet durch die Neubauten stark steigt, sagte Jürgen Bischof ( Freie Wähler/WÜW). Die schwierige Zufahrt mit dem Aufzug werde dazu führen, dass Bewohner nicht immer die Tiefgarage ansteuern, sondern ihre Fahrzeuge auch oberirdisch parken. Dort sollen zwar auch Stellplätze entstehen, aber es kann wegen der geschlossenen Bebauung nicht die Anzahl realisiert werden, die sich aus den Vorgaben des Baurechts ergibt. Bis auf Jürgen Bischof und Johannes Amann (ebenfalls Freie Wähler/WÜW) sprachen sich die Gremiumsmitglieder dennoch dafür aus, das Einvernehmen zu erteilen. Bischof und Amann bemängelten auch die vorgesehene Dachform.

Der Architekt geht von einem Baubeginn frühestens im März oder April 2021 aus

Von einer gelungenen Planung sprachen hingegen Ulrich Hoffmann (ÖDP), Michael Schrodi (CSU) und Ulrich Fliegel (Grüne). Das Vorhaben sei ein gutes Beispiel, wie man Nachverdichtung im Innenstadtbereich angehen sollte, sagte Fliegel. „Wir haben neue Baugebiete erschlossen, aber den Innenstadtbereich hat man stiefmütterlich behandelt“, ergänzte er. Und hier würden gleich zwei Häuser realisiert werden, in denen man barrierefrei wohnen kann.

Mit einem Baubeginn rechnet der Architekt Thomas Schulz allerdings frühestens im März oder April 2021. Denn nach der Bauvoranfrage geht es erst in die richtige Planung, wie er sagt. Dann muss das Projekt noch den Prozess bis zur Baugenehmigung durchlaufen.

