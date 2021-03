12:00 Uhr

Neue Bäckerei eröffnet am 8. März in der Altstadt in Weißenhorn

Die "Bäckerei am Unteren Tor" in der Weißenhorner Hauptstraße eröffnet am Montag, 8. März. Dort werden Backwaren von der Bäckerei Staib, Leberkäse, Kaffee und Kaltgetränke verkauft.

Plus Mehmet Gülümser richtet eine Verkaufsstelle für Backwaren am Unteren Tor in Weißenhorn ein. Die Eisdiele, die vorher dort war, ist umgezogen.

Von Jens Noll

Das Schild hängt bereits am Gebäude, der Eröffnungstermin steht und die Arbeiten für die Ladeneinrichtung sind in den letzten Zügen. Um 6 Uhr in der Früh wird am Montag, 8. März, die "Bäckerei am Unteren Tor" in Weißenhorn eröffnen. Der Betreiber bezeichnet sich selbst als Quereinsteiger, die Backwaren kommen aber von einem bekannten Unternehmen in der Region.

Mehmet Gülümser will mit seiner Verkaufsstelle in der Weißenhorner Altstadt insbesondere die Laufkundschaft ansprechen. Sollte das Konzept gut ankommen, dann könnte er sich auch eine Erweiterung des Sortiments, einen weiteren Laden und den Eintritt in die Selbstständigkeit vorstellen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Vorerst betreibt der 43-Jährige aus Hergensweiler (Landkreis Lindau) das Geschäft an der Hauptstraße 23 in Weißenhorn im Nebenerwerb.

Die Bäckerei Staib in Ulm beliefert die neue Bäckerei in Weißenhorn

Eigentlich hatte Gülümser vor, den Laden mit Unterstützung seiner Freundin, die aus der Region kommt, zu betreiben und sich gleich selbstständig machen. Doch aus den Plänen wurde nichts, die Freundin sprang ab. Nun setzt der Inhaber auf die Hilfe von fünf Angestellten. Montag bis Freitag den ganzen Tag sowie Samstag- und Sonntagvormittag werde die Bäckerei geöffnet sein, sagt Gülümser. Beliefert werde sie von der Bäckerei Staib in Ulm. Leberkäse, Kaffee zum Mitnehmen und Kaltgetränke ergänzen das Sortiment.

Vorerst werde es eine rein deutsche Bäckerei sein, berichtet der Betreiber. Je nachdem, wie der Laden angenommen wird, könnte sich Gülümser auch vorstellen, irgendwann auch orientalische Produkte wie Sesamkringel oder Fladenbrot anzubieten. Er ist zuversichtlich, neben den etablierten Bäckereien in Weißenhorn bestehen zu können. "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagt Gülümser. "Die Leute sollen da hingehen, wo sich sich wohlfühlen und wo es ihnen schmeckt."

Mit dem Tafelladen in direkter Nachbarschaft hat der 43-Jährige bereits Kontakt aufgenommen. Er wolle den Laden unterstützen und ihm Backwaren vom Vortag zur Verfügung stellen, erzählt Gülümser. Er selbst ist angestellt bei einer großen Firma in seinem Heimatort bei Lindau. Ohne die Unterstützung seines großen Neffen, fügt er hinzu, hätte er das Vorhaben in Weißenhorn nicht realisieren können.

Zuvor war in der Hauptstraße 23 die Eisdiele "Io e Lei" von Katarzyna Scintu. Sie ist umgezogen. Künftig wird Scintu in der Hauptstraße 15 selbst Eis herstellen und verkaufen. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Wo nun die "Bäckerei am Unteren Tor" eingerichtet wird, war vorher die Eisdiele "Io e Lei" von Katarzyna Scintu. Dieses Geschäft ist umgezogen, für den Verkauf und die Produktion ihrer Kreationen hat Scintu künftig deutlich mehr Platz. Noch läuft der Umbau im Untergeschoss des Gebäudes Hauptstraße 15, wo zuvor die Bäckerei Reißler eine Filiale hatte. Es gebe noch sehr viel zu tun, sagt Scintu. Sie hofft, in drei Wochen mit dem Straßenverkauf beginnen zu können.

Ihre Eisdiele "Io e Lei" in Vöhringen hat Katarzyna Scintu zugemacht

Die 36-Jährige, die 2017 ihren Betrieb in Weißenhorn eröffnet hatte, ist sehr zufrieden mit den Geschäften, die sie bislang in der Fuggerstadt gemacht hat. Doch die alten Räumlichkeiten seien viel zu eng gewesen, sagt sie. Wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätte sie wohl schon früher am neuen Standort aufgemacht. Dort sollen Gäste, sobald es wieder möglich ist, auch im Innenbereich Platz nehmen können. Fünf bis acht Tische könne sie dort aufstellen, sagt die Betreiberin.

Künftig konzentriert sich die 36-Jährige auf die Eisproduktion und den Eisverkauf in Weißenhorn. Ihre Eisdiele in Vöhringen hat sie zugemacht. Das hat ihren Angaben nach zum einen mit der Corona-Krise zu tun, zum anderen sei es zu viel Stress, beide Eisdielen parallel zu betreiben. Sie habe nach Personal gesucht, aber niemanden gefunden, erzählt Scintu, die bei der Arbeit von Familienmitgliedern unterstützt wird. Sie geht davon aus, dass sie wieder nach einer Aushilfe suchen wird, wenn die Eisdiele in Weißenhorn auf hat.

