11.03.2020

Neue Baugebiete: Es geht um jeden Meter

Zwei neue Baugebiete in Illertisser Stadtteilen haben diese Woche den Bau- und Umweltausschuss beschäftigt. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob die Parzellen zu groß bemessen sind – und wie viel Abstand zu einem landwirtschaftlichen Betrieb sein muss.

Plus Das Interesse der Bürger aus Au und Jedesheim an den geplanten Baugebieten ist groß. Warum der Illertisser Bauausschuss über die Areale ausführlich diskutiert.

Von Rebekka Jakob

Dass die Nachfrage nach Wohnraum groß ist in den Illertisser Stadtteilen, ließ sich am Dienstagabend in der Schranne ablesen: Die Zuschauerreihen bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses waren komplett besetzt.

Ein Grund für Bürgermeister Jürgen Eisen, die vorgesehene Tagesordnung kurzfristig zu ändern: Schließlich war klar, dass es den Zuhörern hauptsächlich um die Bebauungspläne „Zwischen Brandenburger Straße und Illerweg" in Au und „Südlich Pater-Rupert-Mayer-Straße" in Jedesheim ging. Um beide Gebiete wurde im Ausschuss wenige Tage vor den Kommunalwahlen noch einmal eifrig debattiert – und dabei um jeden Meter gerungen. Baugebiet in Au: Die Planungen sind nicht einfach In Au hat die Stadt eine Reihe von Flächen aufgekauft, andere Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind in privater Hand. Manche der Grundstücksbesitzer wollen die Flächen als Bauparzellen entwickeln, ein anderer zögert noch. Außerdem ist der Verlauf der Haupterschließungsstraße festgelegt, da darunter der Kanal verläuft. Das machte die Planungen für das Gebiet nicht ganz einfach, wie den Ausführungen in der Sitzung zu entnehmen war. Ganz einfach machten es sich auch die Mitglieder des Stadtrats nicht, die im Bauausschuss über das Vorhaben zu beraten hatten. Denn durch die schwierige Ausgangslage entstanden Grundstücke unterschiedlicher Größe, die teilweise sehr groß ausfallen. Die Stadt suche zwar für die großen Grundstücke nach Menschen, die sich das Gelände mit einem gemeinsamen Doppelhaus teilen. Doch garantieren könne man natürlich nicht, dass sich entsprechende Interessenten finden, so Florian Schilling vom Stadtbauamt. Baugrundstücke: Stadträte plädieren für kleinere Parzellen „Ist es eigentlich noch zeitgemäß, Grundstücke mit 1000 Quadratmetern anzubieten?" FW-Fraktionsvorsitzender Ansgar Batzner warf die Frage auf, die auch Helga Sonntag, Fraktionsvorsitzende von ÖDP/AB und Grünen beschäftigte. „Für mich ist das eine Planung wie vor zehn, 20 Jahren", mahnte sie zu kleineren Parzellen. „Wenn ich mir vorstelle, wie viele sich um die Bauplätze bewerben werden, und wie wenige wir dann bedienen können, ist das ärgerlich." Ansgar Batzner brachte ins Gespräch, weitere Grundstücke aufzuteilen, die dann vielleicht nicht mit einer Autozufahrt, aber über einen Fußweg erschlossen werden könnten. Helga Sonntags Antrag, auf den größeren Flächen nur Doppelhaushälften zuzulassen, fand im Bauausschuss keine Mehrheit. Auf eine Teilung der Parzellen, die an den vorgesehenen Wendehammer angrenzen, konnte sich das Gremium jedoch einigen. Schweinemastbetrieb in Riechweite zu den neuen Wohnhäusern Während die meisten Auer Sitzungsbesucher nach diesem Beschluss die Schranne verließen, wurde es für die Beteiligten aus Jedesheim danach spannend: Erwin Zint vom Städteplanerbüro Zint & Häußler (Neu-Ulm) trug die Einwände vor, die wegen des Bebauungsplans „Südlich der Pater-Rupert-Mayer-Straße" eingegangen waren. Seit sieben Jahren läuft die Planung für dieses kleine Areal, auf dem vorwiegend Doppelhäuser, aber auch Reihenhäuser und Einfamilienhäuser möglich sind. Bei den Einwendungen ging es hauptsächlich um landwirtschaftliche Betriebe, die in der Nachbarschaft des künftigen Baugebietes liegen. Vor allem ein Schweinemastbetrieb geriet dabei in den Fokus: Der liege in 280 Metern Entfernung von der bestehenden Bebauung, zeigte Zint auf. Das neue Baugebiet sei jedoch mit etwa 350 Metern noch weiter entfernt. Inwieweit ein fünf Jahre altes Gutachten über die entstehenden Gerüche bindend sein könnte, darüber herrschte im Ausschuss keine Einigkeit. Planer Zint machte jedoch klar: Die Belastung wäre für die neuen Anwohner nicht höher als für die bisherigen. Und: „Wir sind im ländlichen Bereich. Wer hier hinzieht, muss sich dessen bewusst sein, dass er auch Gerüche wahrnehmen wird." Nach längerer Diskussion beschloss der Bau- und Umweltausschuss, sich die Ergebnisse der Abwägung zu eigen zu machen – und den Bebauungsplan in Jedesheim als Satzung zu beschließen.

