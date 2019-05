vor 58 Min.

Neue Gemeinderäte nehmen bald im Rathaus Platz

In Dietenheim wurde ein neues Gremium gewählt. Wer Stimmenkönig wurde und wer nicht mehr dabei ist

Von Wilhelm Schmid

Während in Bayern „nur“ die Europawahl anstand und folglich nur ein Stimmzettel auszufüllen war, hatten es unsere Nachbarn in Baden-Württemberg schon schwerer: Dort gingen noch die Kommunalwahlen über die Bühne. In Dietenheim wurde ein neuer Gemeinderat gewählt. Ein Überblick:

Von den 5053 Wahlberechtigten in Dietenheim beteiligten sich 2839 an der gestrigen Gemeinderatswahl – mit 56,2 Prozent sind das rund sieben Prozent mehr als vor fünf Jahren. Die Sitzverteilung zwischen den beiden Listen „1 – Unabhängige und SPD“ und „2 – CDU und Bürgerliste“ blieb mit zehn zu acht annähernd gleich. In Prozenten bedeutet dies: 54,9 für die Liste 1 und 45,1 für Liste 2. Die zehn Sitze der Liste „1 – Unabhängige und SPD“ wurden von den Wählern wie folgt vergeben: Jürgen Scherieble kam neu in den Rat. Sabine Ganser wurde nicht mehr gewählt, die weiteren neun bisherigen Amtsinhaber behielten ihre Mandate. Stimmenkönig der gesamten Wahl ist wie bisher der Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Greck mit 2443 Stimmen, ihm folgen Gunnar Kirst (1984 Stimmen), Karin Weiß (1683), Toni Endler (1654), Jürgen Scherieble (1636), Maria Striebel (1627), Martin Linder (1588), Ingrid Brugger (1490), Ulrich Müller (1452) und Ute Werner (1422).

Die Liste „2 – CDU und Bürgerliste“ wird angeführt von der zweiten Bürgermeister-Stellvertreterin Gabriele Landthaler (2243), gefolgt von Herbert Rendl (2086), Peter Beck (1927), Bernd Weiß (1718), Hugo Müller (1617), Helga Wallat (1611), Gerhard Herz (1197) und Uwe Bimek (1154). Für die Liste 2 hatten Rainer Baumann und Stefan Graf nicht mehr kandidiert. Diese Mandate gingen neu an Herbert Rendl und Bernd Weiß. Klara Retzer, die während der vergangenen Wahlperiode für Alfred Stoerk nachgerückt war, wurde nicht mehr gewählt. Der Liste 2 blieben dieses Mal acht Mandate – das neunte aus der vorigen Wahl fiel nicht mehr an, da das Prinzip der „unechten Teil-ortswahl“ abgeschafft wurde, nach dem die Verteilung zwischen den Ortsteilen Dietenheim und Regglisweiler ein Überhangmandat eingebracht hatte.

Die Wahl des Bürgermeisters steht in Dietenheim 2020 an.

Themen Folgen