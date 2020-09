vor 18 Min.

Neue Geräte für den Notfall

In Oberroth werden nicht zertifizierte Defibrillatoren ersetzt. Änderungen gibt es auch bei den Erschließungsbeiträgen

Von Claudia Bader

Demnächst werden in Oberroth für den Notfall wieder drei Defibrillatoren zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat hat beschlossen, für die Standorte Vereinsheim und Sportplatz zwei neue medizinische Schockgeräte zu erwerben. Sie sollen die Defibrillatoren ersetzen, die die Gemeinde im Sommer 2018 gekauft hat. Die ausgelieferten Geräte mussten bereits ein Jahr später außer Betrieb gesetzt werden, weil herausgekommen war, dass sie nicht zertifiziert sind. Deshalb werde man gegen die Herstellerfirma Schadensersatzansprüche geltend machen, entschied das Gremium.

Die vom Hersteller angebotene Lieferung von Austauschgeräten gegen eine „Nutzungsentschädigung“ in Höhe von 479 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Gerät nehme die Gemeinde nicht an, sagte Bürgermeister Willibold Graf. Die nicht einsetzbaren Defibrillatoren seien mithilfe hoher Spenden von verschiedenen Vereinen und Privatpersonen finanziert und im Vereinsheim und am Sportplatz aufgestellt worden. Dass sie bereits ein Jahr später aufgrund einer Sicherheitswarnung der Regierung der Oberpfalz außer Betrieb genommen werden mussten, sei ein großes Ärgernis, sagte der Bürgermeister. Glücklicherweise können die Oberrother derzeit im Ernstfall den in der ehemaligen Raiffeisenbank zur Verfügung stehenden Defibrillator benutzen. Aber in Kürze werden wieder zwei weitere medizinische Schockgeräte mehr Sicherheit bieten.

Bei seiner Sitzung befasste sich der Gemeinderat auch mit einer Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung. Grund war der derzeit laufende Ausbau der „unfertigen Straßen“ Buchenweg, Amselweg und Sahlenberg. Dieses Thema hatte in der Vergangenheit für kontroverse Diskussionen in der Gemeinde gesorgt. Denn bereits im Jahr 2016, also bevor die gesetzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge überhaupt absehbar war, hatte der Gemeinderat eine Liste mit „unfertigen Straßen“ erarbeitet und den vorrangigen Ausbau dieser drei Straßen vorgesehen.

Der Amselweg sei bereits so gut wie abgeschlossen, informierte Bürgermeister Graf. Da die drei Straßen noch vor Ablauf der Ausschlussfrist Ende März 2021 fertiggestellt werden, kommen auf die Anlieger Kosten zu. Um ihnen ein wenig entgegenzukommen, übernimmt nun die Gemeinde anstatt der gesetzlich vorgegebenen zehn Prozent genau 30 Prozent der Erschließungskosten. Auf die Anlieger werden statt 90 Prozent also nur 70 Prozent umgelegt. Diesen Beschluss fasste das Gremium einstimmig.

Bereits bei der zurückliegenden Sitzung hatte der Gemeinderat entschieden, die bestehende Kooperationsvereinbarung mit dem Familienstützpunkt Illertissen, Altenstadt, Buch, Oberroth und Unterroth bis zum Jahr 2021 fortzuführen. Dabei brachten die Räte den Wunsch zum Ausdruck, mehr über die Arbeit und die Unterstützungsangebote dieser im Oktober 2018 ins Leben gerufenen Anlaufstelle für Kinder und Erwachsene in Nöten zu erfahren. Diesem Anliegen kam Leiterin Anja Grözinger mit detaillierten Informationen nach.

Als Hauptaufgaben dieses Hilfssystems in unmittelbarer Nähe zählte Grözinger Netzwerkarbeit, Familienbildung und Beratung auf. In diesem Jahr liegen die Schwerpunkte bislang auf der Familienbildung unter Einbeziehung aller Kommunen sowie dem Ausbau eines Netzwerks, wie Grözinger berichtete. Ab diesem Herbst seien unter anderem Kooperationen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), der Familien- und der Drogenberatung, ein Erste-Hilfe-Kurs sowie Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus in Illertissen geplant. Auf Nachfrage sicherte die Leiterin des Familienstützpunktes den Oberrother Gemeinderäten auch Besuche in der örtlichen Mutter-Kind-Gruppe, im Kindergarten und in der Grundschule zu.

