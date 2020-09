vor 48 Min.

Neue Verkehrsregeln: Babenhausen reduziert das Tempo

Plus Der Fuggermarkt Babenhausen erhält weitere Tempo-30-Zonen. Nicht alle Mitglieder des Marktgemeinderates finden das richtig.

Von Fritz Settele

Weit gingen im Marktrat die Meinungen zur Einführung neuer Tempo-30-Zonen auseinander. Schon öfters hatte sich heuer der Marktrat mit dieser Thematik befasst. Beginnend bei Lokalterminen bis hin zu langen Diskussionen im Ratsgremium. Neue Bewegung in die Diskussion kam nicht zuletzt durch die Genehmigung der Tempo-30-Zone am Heideweg (wir berichteten), die in der Maisitzung beschlossen wurde. Allerdings wurden dort auch Stimmen laut, mittels Geschwindigkeitsaufzeichnungen den Rahmen für zukünftige Entscheidungen zu bestimmen.

Messergebnisse liegen inzwischen von fünf der sechs favorisierten Gebiete vor. Demnach fährt die Masse der Verkehrsteilnehmer dabei zwischen 40 und 45 Stundenkilometer. Lediglich ein bis zwei Prozent überschritten die Marke von 50 Stundenkilometern – und meist nur unerheblich. Überschreitungen von zehn Stundenkilometern waren laut Bürgermeister Otto Göppel „absolute Einzelfälle“. Die Ergebnisse zeigten, dass die Ausweisung von Tempo-30-Zonen nicht unbedingt notwendig ist. Trotzdem plädierte er dafür, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Senioren und Kinder.

Das Ziel ist eine Verkehrsberuhigung in Wohngebieten

Ziel von Tempo-30-Zonen ist es laut Göppel, in Wohngebieten eine Verkehrsberuhigung zum Schutz der Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu erreichen. Deren Einrichtung ist nur für weniger befahrene Straßen zulässig. Eine Tempo-30-Zone darf sich nicht auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen) erstrecken. Auf die Situation an der Weinrieder Straße angesprochen erwiderte Göppel, dass hier bereits vor Jahren andere rechtliche Vorschriften galten und die Schule als Grund angeführt wurde. Allerdings betonte er auch, dass Tempo 30 „auf die Verkehrssicherheit keinen nachgewiesenen Effekt hat“. Bei der Ausweisung von großflächigen Tempo-30-Zonen muss besonders darauf geachtet werden, dass sich der Verkehr dadurch nicht verlagert. Deshalb wurde die Alpenstraße nicht in den Katalog aufgenommen: Diese habe Erschließungscharakter, die Gemeinde will den Verkehr nicht auf den Feldweg bei der Hofstelle Vogel verschieben.

In der anschließenden Diskussion prallten die Argumente aufeinander. Andreas Birk ( CSU) sprach sich prinzipiell für zusammenhängende Gebiete aus, wobei er für das Jochumgebiet keine Notwendigkeit sah. Zudem regte er an, im Weinrieder Feld die Geschwindigkeit von 20 auf 30 Stundenkilometer zu erhöhen. Die niedrige Geschwindigkeit ist dort laut Göppel bereits im Bebauungsplan festgehalten, vor allem wegen der schmalen Straßen. Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger) sprach gar von einem „Flickenteppich“ im Fuggermarkt und forderte in Wohngebieten einheitlich 30 Stundenkilometer.

Georg Sailer ( Freie Wähler) ist generell für Tempo 30 in Wohngebieten. Positiv sei, dass bei den Messungen keine Raser herausstachen. Einen anderen Schluss zog daraus Quirin Rothdach (Junge Wähler Union). Da im Fuggermarkt innerorts sehr angepasst gefahren werde, bestehe keine Veranlassung, die Geschwindigkeit zu verringern. Er sah darin eine „weitere Bevormundung der Bürger und einen Schilderwald“. Es mache keinen Sinn, „etwas zu verbieten, nur damit etwas verboten wird“.

Sechs neue Bereiche kommen in Babenhausen hinzu

Komplette Unterstützung erhielt er von Werner Sutter, der sich vehement gegen Tempo-30-Zonen aussprach – begründet durch die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im Fuggermarkt. Walter Kalischek bezeichnete die Geschwindigkeitsreduzierung dagegen als „absolut zeitgemäß“. Er sah darin eine „Signalwirkung“, nicht zuletzt für die Schulwegsicherheit. Bei einer Beschränkung auf Tempo 30 reduziere sich der Anhalteweg um nahezu die Hälfte. Außerdem hofft Kalischek, dass dadurch die „Elterntaxis“ reduziert werden und die Schüler verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Sandra und Benedikt Neubauer forderten ein Umdenken, hin zu gedrosselten Geschwindigkeiten. Zwar seien Tempo 30 „nicht der Weisheit letzter Schluss“, jedoch ein Weg in die richtige Richtung, vor allem im Hinblick auf Kinder und Senioren.

Karsten Körper (Freie Wähler) verstand die ganze Aufregung nicht, hielten sich doch fast 99 Prozent der Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Richtgeschwindigkeiten. Allerdings wünschte er sich bei der Einführung der Zonen entsprechende Fahrbahnmarkierungen – was Bürgermeister Göppel zusicherte. Dieter Miller merkte an, dass in Neubaugebieten schon seit Jahren Tempo 30 normal sei.

Letztendlich genehmigte der Marktrat bei lediglich vier Gegenstimmen die sechs neuen Tempo-30-Zonen, wobei die Planung stets „nachjustierbar“ sei.

Bereits vorhandene Tempo-30-Zonen in Babenhausen:

Am Espach um Kreisseniorenwohnheim und Jugendbildungsstätte

Griesbachstraße mit Kindergarten

Evangelikreuz

Schule mit Schönblick , Pestalozzistraße und Jahnstraße

, Pestalozzistraße und Jahnstraße Lindenberg /Im Tafelmahd mit Kindergarten

/Im Tafelmahd mit Kindergarten Gerhart-Hauptmann-Straße

Weinrieder Feld (Tempo-20-Zone)

Feld (Tempo-20-Zone) Heideweg

Demnächst eingerichtete Tempo-30-Zonen in Babenhausen:

Jochumstraße und Watzmannstraße

Baumstraßen (Akazienweg, Hainweg, Kastanienweg, Lindenstraße , Tannenweg, Eichenweg)

, Tannenweg, Eichenweg) Dichterstraßen (Lessing-, Kleist-, Theodor-Storm-, Ludwig-Ganghofer-Straße )

) Vater-Reichenberger-Straße und Hans-Watzlik-Straße

und Hans-Watzlik-Straße Veit-Stoß-Straße , Albrecht-Dürer-Straße und Welserstraße

, und Welserstraße Allmannshornweg, Leharstraße, Johann-Strauß-Straße und Beethovenstraße

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen