vor 32 Min.

Neuer Spielplan: Landestheater packt Pandemie-Phase künstlerisch offensiv an

Plus Das Landestheater Schwaben in Memmingen feiert seine Rückkehr „Zwischen den Zeiten“. Innerhalb von zwei Wochen entstand ein neuer, hochaktueller Spielplan.

Von Verena Kaulfersch

Es wird, so verkündet es Intendantin Kathrin Mädler, eine Theaterzeit „jenseits von allem Gewohnten“ – von Beginn an. Bei der Eröffnung der Spielzeit 2020/2021 am Landestheater Schwaben (LTS) im September wird im Großen Haus nur ein Schauspieler auf der Bühne stehen: allein, ohne Requisiten, ohne Bühnenbild. Im Monolog „Event“ von John Clancy besinnt er sich auf die Frage, was Theater ausmacht und welche Wechselwirkung es mit dem Leben eingeht. Dieser Auftritt stellt nicht nur den Auftakt der neu konzipierten Reihe „Monologe ohne alles“ am LTS da – er hat auch programmatischen Charakter für eine Saison, in der sich das Memminger Theater angesichts Corona-bedingt begrenzter Spielräume in Teilen neu erfindet.

