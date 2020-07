vor 53 Min.

Neunjähriger überschlägt sich mit Fahrrad und wird schwer verletzt

Nach einem Fahrradunfall in Bubenhausen muss ein Kind in der Uniklinik Ulm behandelt werden. Der Bub war mit einem Fuß vom Pedal gerutscht.

Ein Neunjähriger hat sich bei einem Fahrradunfall in Bubenhausen schwer verletzt. Der Bub war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Weberstraße unterwegs und rutschte plötzlich mit einem Fuß vom Pedal.

Mit dem Fuß geriet er ins Vorderrad

Mit dem Fuß geriet der junge Radfahrer ins Vorderrad, wodurch er sich mit seinem Fahrrad überschlug. Dabei zog sich der Neunjährige schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in die Uniklinik Ulm gebracht. (az)

