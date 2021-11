Mann wird bei Wildunfall nahe Oberroth leicht verletzt

Nahe Oberroth kollidiert ein Auto mit einem Reh. Das Reh überlebt den Zusammenstoß nicht, am Auto entsteht ein Schaden von rund 400 Euro.

Am Donnerstagabend hat ein 49-jähriger Autofahrer nahe Oberroth ein Reh erfasst. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2020 in nördlicher Richtung. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zur Frontalkollision. So teilt es die Polizei mit. Das Wildtier überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Wagen wurde erheblich beschädigt und die Airbags lösten aus. Dadurch zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen zu, welche vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verständigte Jagdpächter kümmerte sich um den Rehwildkadaver. (AZ)