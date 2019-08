vor 37 Min.

Oberroth kauft einen Traktor

Gemeinderäte fassen mehrere Beschlüsse. Es geht auch um neue Spielgeräte.

Aufgrund der Personallage der Verwaltungsgemeinschaft Buch kann die Kalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2020 bis 2023 nicht selbst in der Verwaltung bewältigt werden. Dies teilte der Oberrother Bürgermeister Willibold Graf kürzlich dem Gemeinderat mit. Dieser beschloss deshalb einstimmig, die Aufgabe an ein externes Büro zu vergeben. Und es standen weitere Entscheidungen an.

Traktor: Ebenfalls geschlossen entschied sich das Gremium für den Kauf eines Kommunaltraktors mitsamt Anbaugeräten. Bürgermeister Graf wurde mit der Einholung von Angeboten beauftragt.

Kindergarten: Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres sollen die neuen Räume des Kindergartens eröffnet werden, so Graf. Die Räte vergaben die restlichen Bodenbelagsarbeiten an eine Firma. Auch die vom Landratsamt vorgeschriebene Prüfung der Sicherheitsstromversorgung sowie der Rettungswegkennzeichnung im Kindergarten vergab das Gremium.

Freizeitanlage: Drei Firmen haben Angebote für die Spielgeräte an der neuen Erholungsanlage „Mensch und Natur“ abgegeben. Der Auftrag wurde an den günstigsten Anbieter vergeben, er liefert die Geräte zum Preis von rund 54000Euro.

Feuerwehr: Ebenfalls bewilligt wurde ein Antrag der örtlichen Feuerwehr, die mit ihren jungen Mitgliedern (und weiteren Delegationen aus dem Kreis Neu-Ulm) an einem Jugendzeltlager in Prad in Südtirol teilnehmen will. Jeder Mitfahrer bekommt 34 Euro aus der Gemeindekasse, das ist die Hälfte der anfallenden Kosten. (clb)

