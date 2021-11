Bei Oberschönegg entsteht neuer Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen

Plus Ehrmann-Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Stiftung Naturlandschaft Günztal pflanzen 101 Bäume und Sträucher entlang des Haselbachs. Die Zahl ist kein Zufall.

Die hierzulande alltäglichen Baumarten wie Tanne, Fichte, Buche oder Eiche können Jugendliche und Kinder meistens problemlos benennen. Weniger bekannt sind ihnen dagegen Schwarzerle, Traubenkirsche, Pfaffenhütchen, Hartriegel oder Schneeball. Solche Gehölze haben sie nun bei einer von der Firma Ehrmann organisierten Pflanzaktion kennengelernt. Fachliche Unterstützung kam dabei von der Stiftung Naturlandschaft Günztal. Gemeinsam setzten Firmenangehörige sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer entlang des Haselbachs bei der Höllwies nordwestlich von Oberschönegg genau 101 heimische Bäume und Sträucher. Sie trafen auch Vorkehrungen, damit Biber ihr Werk nicht kaputt machen.