Oberschönegg-Märxle

18:00 Uhr

Von der öligen Vergangenheit des kleinen Ortes Märxle

Plus Schwarzes Gold im Unterallgäu: Bei Bohrungen bei Bedernau im Jahr 1964 sprudelte Öl aus dem Boden. Das Weiler Märxle spielte in den Jahren danach eine besondere Rolle.

Von Ralph Manhalter

Ob J. R. Ewing, das legendäre Ekel aus der US-Fernsehserie "Dallas" seine Freude am Unterallgäu gehabt hätte, ist im Nachhinein fraglich. Natürlich, die herrliche Landschaft! Aber was die Bodenschätze, namentlich das flüssige Gold, anbelangt, wäre er aus Texas andere Dimensionen gewöhnt gewesen. Dabei fing die Suche nach Öl recht vielversprechend an - bei Bedernau und Oberschönegg.

