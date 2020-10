vor 32 Min.

Oboe und Orgel spielen sich bei Konzert in Illertissen die Melodien zu

Ursula Mahlert und Oliver Scheffels unterhielten in der gut besuchten Stadtpfarrkirche in Illertissen.

Ursula Mahlert und Oliver Scheffels stimmten mit Barockmusik auf den Tag der Deutschen Einheit ein. Das kam beim Publikum in der Stadtpfarrkirche Illertissen an.

Von Regina Langhans

Fröhlich-festliche Musik stimmte in Illertissen auf den Tag der Deutschen Einheit ein – wenngleich nicht im gewohnten Rahmen der Musiknacht. Diese musste, wie berichtet, wegen der schwierigen Konditionen aufgrund des Coronavirus ausfallen. Doch die Förderer der Kirchenmusik konnten ihr Programm den Regeln zum Infektionsschutz entsprechend in der Stadtpfarrkirche umsetzen. Und die Leute kamen, wobei die begrenzten Plätze gerade so ausreichten. Auf dem Programm stand Barockmusik vieler Gattungen, wofür Ursula Mahlert mit ihrer Oboe und Oliver Scheffels an der Orgel die ganze Vielfalt an Stimmungen darboten. Das Publikum war beseelt.

Oboenklänge in allen Facetten dominierten das Programm, wobei sich jeweils abwechselnd auch die Orgel mächtig Gehör zu verschaffen wusste. Oliver Scheffels, Kirchenmusikdirektor und Orgelsachverständiger der evangelischen Landeskirche, setzte dafür mit kunstvollem Finger- und Pedalspiel bei der Toccata septima von Georg Muffat (1653-1704) ein. Bei der Fantasie in f-Moll für Oboe und Orgel – in der von Johann Ludwig Krebs (1713-1780) vorgegebenen Originalbesetzung – stellte sich Ursula Mahlert, gefragte Solistin in der Region, mit abwechslungsreichem Oboenspiel vor. Und sie schien mit gefälligen Melodien in hohen Lagen die Orgel regelrecht zu überflügeln.

Kontrastreich ging es weiter mit dem Präludium in e-Moll von Nikolaus Bruhns (1665-1697), wobei wieder der Organist in seinem Können gefragt war. Bei der Sonate in a-Moll von Georg Philipp Telemann (1681-1761) warfen sich die Künstler mal spritzig, mal verspielt die Melodien zu. Bei Georg Friedrich Händels (1685-1759) Concerto in g-Moll und Tomaso Albinonis (1671-1751) Concerto in d-Moll handelte es sich um Orchesterkompositionen mit Flöte beziehungsweise Oboe. Scheffels wusste deren Vielfalt auch auf der Orgel umzusetzen; Mahlert brillierte als Solistin.

Wie ein auf der Orgel vertontes Gebet klang die Choralbearbeitung des „Vater unser im Himmelreich“ (Georg Böhm), gefolgt von Kirchenliedbearbeitungen (Johann Sebastian Bach). Bachs Konzert für Englischhorn und Orgel bildete denn auch den letzten Programmpunkt. Orgel und Oboe gewannen ihrem virtuosen Zusammenspiel nochmals neue Klangfarben ab, indem das Englischhorn mit den tiefen Tonlagen der Orgel konkurrierte.

