vor 51 Min.

Ohne Führerschein am Steuer: Auch die Beifahrerin ist "dran"

Ein Mann ist in Illertissen ohne Erlaubnis Auto gefahren. Seine Frau bekommt nun auch Ärger mit der Polizei.

Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Apothekerstraße in Illertissen einen 40-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Folge: zwei Anzeigen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann keinen Führerschein vorlegen und gab schließlich zu, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Wagen ist auf die Ehefrau zugelassen, die auf dem Beifahrersitz saß. Beide erwartet nun eine Anzeige, teilt die Polizei mit. (az)

