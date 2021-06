Das wünschen sich die Osterberger für ihren Rathausplatz

Plus Bei einem Bürgertreff wurden jetzt Ideen und Gestaltungsvorschläge für den Rathausplatz in Osterberg gesammelt. Bis August soll die Planung stehen.

Derzeit bietet der Osterberger Rathausplatz ein eher tristes und karges Bild. Das soll sich nun ändern. Die direkt an der Ortsdurchfahrt gelegene Freifläche im Bereich des Rathauses soll neu gestaltet und mit mehr Leben erfüllt werden. Bei einem Bürgertreff vor Ort wurden Ideen und Gestaltungsvorschläge gesammelt.