Müllgebühren steigen kräftig: Was auf die Osterberger zukommt

Plus Die Menschen in Osterberg müssen sich auf höhere Kosten für die Entsorgung ihres Abfalls gefasst machen. Das hat mehrere Gründe.

Die Menschen in Osterberg werden für die Entsorgung ihres Mülls künftig über 30 Prozent mehr ausgeben müssen. Eine Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft, Nadja Becker, erläuterte, dass im zurückliegenden Kalkulationszeitraum ein deutliches Defizit angefallen ist. Auch ein Überschuss aus den Vorjahren konnte es nicht ausgleichen. Deshalb steigen die Gebühren.