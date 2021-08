Wie der Brunnen vom Schlosshof in die Ortsmitte von Osterberg kam

Plus Der Brunnen, der jetzt vor dem Rathaus in Osterberg steht, hat eine bewegte Vergangenheit. Ein Ehepaar setzte sich dafür ein, dass er im Ort bleibt.

Ein herrschaftlicher Brunnen mit bewegter Vergangenheit steht seit noch nicht allzu langer Zeit direkt an der Osterberger Ortsdurchfahrt vor dem neuen Rathaus. Dass nach langer Ruhezeit endlich wieder Wasser durch die Rohre der historischen Brunnenanlage fließt, ist glücklichen Umständen zu verdanken.