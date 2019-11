vor 19 Min.

Paar geht in Vöhringen auf Diebestour

Ein Pärchen hat in Vöhringen vermutlich in zwei Läden Parfüm und Kosmetik gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Pärchen ist in Vöhringen durch Läden gezogen und hat Parfüm und Kosmetik gestohlen. Doch das Diebespaar flog auf, nachdem die Mitarbeiterin eines Ladengeschäftes in der Industriestraße auf die beiden aufmerksam wurde. Ihr kam das Verhalten seltsam vor. Wie die Polizei mitteilt, stellte die Mitarbeiterin den Mann und seine Begleiterin am Kassenbereich. Das Pärchen übergab daraufhin einen Elektro- und zwei Kosmetikartikel im Wert von 10 Euro. Doch als die Mitarbeiter die Polizei verständigte, flüchteten die beiden Diebe in Richtung Innenstadt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei der Anzeigenaufnahme sagte die Ladenmitarbeiterin gegenüber den Beamten, dass die verdächtige Frau mehrere unverpackte Parfümzerstäuber in einer Stofftasche bei sich hatte. Ermittlungen ergaben, dass diese vermutlich aus einem benachbarten Drogeriemarkt entwendet wurden. Der Beuteschaden kann dem Polizeibericht zufolge noch nicht beziffert werden.

Die Mitarbeiterin beschrieb die Tatverdächtigen bei der Polizei wie folgt: Beide waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und sahen südländisch aus. Der Mann war etwa 175 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und trug beim Diebstahl eine rote Jacke und eine hellblaue Jeans. Auffällig war eine Schramme im Bereich der Nase. Die Frau war etwa 170 cm groß, hatte lange schwarze geflochtene Haare und trug eine graue Wollmütze sowie helle Oberbekleidung. Außerdem führte sie eine Umhängetasche aus Jeansstoff und die beige Stofftasche mit sich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

