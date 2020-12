12:18 Uhr

Pärchen stiehlt Lotterielose im Wert von mehr als 200 Euro in Tankstelle

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei erhärten nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in Illertissen den Verdacht gegen eine Frau und einen Mann.

Durch schnelle und umfangreiche Ermittlungen hat die Polizei einen Diebstahl in einer Tankstelle in Illertissen geklärt. Abgeschlossen ist der Fall allerdings noch nicht, da die mutmaßlichen Täter noch nicht gefasst wurden.

Dem Polizeibericht zufolge betrat ein zunächst unbekanntes Pärchen am Freitagabend den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Memminger Straße. Die Frau verwickelte die Verkäuferin an der Kasse in ein Gespräch und lenkte sie somit ab. Der Mann nutzte dies aus und entwendete in einem unbeobachteten Moment Lotterielose im Wert von mehr als 200 Euro. Die Frau bezahlte anschließend Tabakwaren und das Pärchen verließ die Tankstelle. Der Diebstahl wurde erst einen Tag später, also am Samstagabend, bemerkt und zur Anzeige gebracht.

Die Polizei fand Beweismittel in der Wohnung des Mannes

Durch umfangreiche Ermittlungen, insbesondere durch die Auswertung der Videoüberwachung, konnten Beamte der Polizei Illertissen eine 25-jährige Frau und einen 33-jährigen Mann als Tatverdächtige identifizieren. Diesen Ermittlungsstand übermittelten sie der Staatsanwaltschaft, welche noch in der Nacht auf Sonntag die Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen anordnete.

Beim Vollzug der Anordnung trafen die Beamten das tatverdächtige Pärchen nicht an. Allerdings erhärtete die Durchsuchung den Tatverdacht weiter, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Beamten stellten diverse Beweismittel sicher, zudem fanden sie eine geringe Menge Amphetamin auf. Ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz erwartet nun das Pärchen. (az)

