vor 25 Min.

Pater Thomas Thakadiyel kündigt seinen Abschied an

In den Pfarreien Buch, Obenhausen und Gannertshofen stehen in diesem Jahr große Veränderungen an. Was die Diözese in Augsburg plant.

Von Dorothea Brumbach

Am 1. Advent begann das neue Kirchenjahr. In Gannertshofen und Obenhausen starteten die Gläubigen mit Wehmut in dieses neue Jahr. Denn nach 16 Jahren wird der 69-jährige Pater Thomas Thakadiyel die Gemeinde verlassen. Im Gottesdienst las er der Gemeinde ein entsprechendes Schreiben des Bischöflichen Ordinariats aus Augsburg vor.

Pater Thomas liest Brief der Diözese im Gottesdienst vor

In diesem Brief wurde über die in diesem Jahr anstehenden Veränderungen in den Pfarreien informiert. Pater Thomas werde seinen priesterlichen Dienst in der Diözese Augsburg zum 31. August 2020 beenden und daher seine Tätigkeit als hauptamtlicher Pfarradministrator der Pfarrei Obenhausen und als nebenamtlicher Pfarradministrator der Pfarrei Gannertshofen abgeben. Die sogenannte Pastorale Raumplanung 2015 sehe vor, dass zum 1. September 2020 Obenhausen und Gannertshofen mit der Pfarreiengemeinschaft Buch zur Pfarreiengemeinschaft Buch/Obenhausen zusammengeführt werden. Dazu gehören dann folgende Pfarreien: Obenhausen – St. Martin, Gannertshofen – St. Mauritius, Buch – St. Valentin, Unterroth – St. Gordian und Epimach (mit den Filialen in Matzenhofen und Ritzisried), Oberroth – St. Stephan, Rennertshofen – St. Stephan und Christertshofen – St. Georg.

Chance für Veränderung und Erneuerung

Die Erweiterung der Pfarreiengemeinschaft wird von einem Referenten für Gemeindeentwicklung begleitet. Domkapitular Harald Heinrich sieht in dieser Veränderung eine Chance für Erneuerung und Verlebendigung in den Gemeinden. Pater Thomas sagte, er habe sich bislang von Gott führen lassen und vertraue weiterhin darauf. „Sehr viel Zustimmung habe ich erfahren, Schönes und Gutes mit den Menschen erlebt,“ sagte er mit gebrochener Stimme.

Pfarrer Johann Wölfle wird sein Amt ebenfalls zum 31. August des kommenden Jahres niederlegen. Er geht in den Ruhestand. Domdekan Prälat Bertram Meier hat seinem Gesuch um Resignation und Emeritierung stattgegeben.

Lesen Sie dazu unseren Bericht: Pfarrer Johann Wölfle geht in Rente.