vor 33 Min.

Personenschützer für die Seele: Was dem neuen Illertisser Kaplan wichtig ist

Marco Leonhart war 20 Jahre lang bei der Polizei. Bis er merkte: Gott hat etwas anderes mit ihm vor. Was dem neuen Kaplan in Illertissen wichtig ist - und weshalb man ihn vielleicht bald auf einem Roller in der Stadt sieht.

Von Rebekka Jakob

Marco Leonhart hat ein besonderes Homeoffice: Denn die Wohnung des neuen Illertisser Kaplans liegt direkt neben seinem Büro. „So langsam habe ich mich hier auch eingerichtet“, sagt der 46-Jährige, als er sich in dem Raum mit dem Arbeitsplatz und dem runden Besprechungstisch umschaut. „Vor ein paar Tagen hat sich hier noch alles gestapelt.“ Davon sieht man jetzt nichts mehr – alles ist in schönster Ordnung, auch auf dem kleinen Tischchen mit der Kaffeemaschine in der Ecke. Ruhe und Ordnung – das war 20 Jahre lang die Aufgabe von Marco Leonhart.

Der Allgäuer war Polizist, bis eine schwere Sportverletzung ihn zuerst zurück zum Glauben geführt hat. Er wechselte zum Personenschutz, machte eine Ausbildung zum Hospizbegleiter – und merkte im Laufe der Zeit, dass da noch mehr drin steckt in seiner Beziehung zu Gott. 2011 kündigte er bei der Polizei, nahm ein Theologiestudium auf – und gehörte am 28. Juni dieses Jahres zu den ersten Priestern, die der neue Augsburger Bischof Bertram Meier für den Dienst in der Kirche weihte. Seit 1. September ist er nun als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen.

Ein Tag ohne Beten – das geht aus seiner Sicht nicht

Eigentlich hat sich für Marco Leonhart gar nicht so viel verändert. Vorher war er als Personenschützer für die körperliche Unversehrtheit seiner Klienten zuständig. Wie der von Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit der ihn seitdem eine tiefe Freundschaft verbindet. Sie war auch unter den Gästen beim Weihegottesdienst im Augsburger Dom.

Jetzt sind es eben die Seelen der Menschen, für die der Kaplan sorgt. Und das mit großer Begeisterung, hinter der ein starker Motor steckt: Der Antrieb für den leidenschaftlichen Motorradfahrer ist das Gebet. Die Kraft, die daraus entsteht, habe ihn seiner Berufung nähergebracht, erzählt Leonhart. Ein Tag ohne Beten – das geht aus seiner Sicht nicht. Für ihn ist das Gebet ein Grundbedürfnis, wie Essen und Trinken. „Wenn Sie vier Tage lang kein Wasser trinken, dann merken Sie das auch.“

Seine Heimatpfarrei ist Pforzen im Ostallgäu

Anderes aus seinem früheren Leben ist da leichter verzichtbar. Als Polizeibeamter hatte Marco Leonhart eine Freundin, verheiratet war er nicht. Dass er eine Beziehung hatte, Zeit für sportliche Aktivitäten – all das vermisse er heute nicht. Ein Stubenhocker ist der Neupriester und begeisterte Sportler jedoch nicht geworden. Das Motorrad hat er zwar verkauft – „aber ich denke über einen kleinen Motorroller nach, mit dem ich in der Stadt unterwegs sein kann“. Und den Hinweis, dass ganz in der Nähe der Golfclub Reischenhof in Wain mit einer 27-Anlage lockt, hat sich der Neu-Illertisser gleich notiert. Im Winter geht der Allgäuer selbstverständlich zum Skifahren und für ein tägliches Sportprogramm und eine Runde auf dem Rad findet sich immer Zeit.

Da wundert es auch nicht, wenn Marco Leonhart gut gelaunt erzählt, dass sein Urlaub dieses Jahr praktisch ausgefallen ist: Eine Woche hatte er seit der Priesterweihe frei, im August übernahm er die Vertretung für den Pfarrer in seiner Heimatpfarrei Pforzen und in St. Elisabeth Lechhausen, wo er zuletzt im Einsatz war. Mangelnde Erholung ist ihm trotzdem nicht anzumerken – ganz im Gegenteil. Die Aufregung der Priesterweihe wirkt noch nach. Leonhart spricht von der Dankbarkeit, „dass ich überhaupt Priester sein darf“. Er spüre große Ehrfurcht, dass Gott ihn für dieses Amt auserwählt habe. „Ausgerechnet ich, so ein Exot“, sagt er lachend.

In Lechhausen war Leonhart in einer Stadtpfarrei eingesetzt, die Arbeit in einer Pfarreiengemeinschaft wie Illertissen sei eine spannende neue Erfahrung. Neben Gottesdiensten, Taufen, Beerdigungen und vielleicht der ein oder anderen Hochzeit wird der Kaplan auch in der Grundschule Kinder in Religion unterrichten. Die Stadt hat ihn in den ersten Tagen, die er hier verbracht hat, jedenfalls begeistert. Das Carillon der Kirche sei ihm aufgefallen, der schön gestaltete Martinsplatz, natürlich das Vöhlinschloss. Überhaupt, die kurzen Wege seien bemerkenswert – „und die 20er-Zone, so etwas gibt es ja auch nicht überall“.

Schön findet der Kaplan auch die Begegnungen in der Kleinstadt. „Hier läuft man sich einfach öfter mal über den Weg.“ Besonders freut sich der Kaplan natürlich, wenn er die Menschen regelmäßig in der Kirche sieht. Gottesdienste im Livestream, während des Lockdowns die einzige Möglichkeit, die Messe mitzuerleben, sind für ihn keine Dauerlösung. Weder für den Priester noch für die Gläubigen. Leonhart: „Wir sind Gemeinschaft, wir brauchen einander. Und wir müssen auch gemeinsam Gottesdienst feiern.“

