17:00 Uhr

Pfarreien rund um Buch und Obenhausen wachsen zusammen

Plus Zum 1. September entsteht die Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen. Deren neue Leitung freut sich auf die Begegnung mit den Gläubigen.

Von Carmen Dörfler

In Buch, Obenhausen und Umgebung steht eine größere Veränderung in der Kirchenstruktur an. Für Pfarrer Johann Wölfle naht bekanntlich der wohlverdiente Ruhestand. Auch Pater Thomas Thakadiyel verlässt, wie berichtet, seine Bucher Kirchengemeinden, um fortan die Geistlichen und Gläubigen in Altenstadt als Pfarrer zur Mithilfe zu unterstützen. Um die größere Gemeinschaft kümmern sich bald zwei neue Pfarrer und eine Pfarrhelferin. Sie haben große Pläne.

Diese Orte umfasst die Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen ab September

Nachdem bereits 2018 die Pfarreiengemeinschaft Buch gegründet wurde, kommen nun weitere Gemeinden dazu. Von 1. September an umfasst die Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen die Kirchengemeinden Buch, Christertshofen, Gannertshofen, Obenhausen, Oberroth, Unterroth und Rennertshofen sowie die Filial- und Wallfahrtskirchen in Dietershofen, Ebersbach, Ritzisried, Nordholz, Waldreichenbach und Matzenhofen.

Um die große Pfarreiengemeinschaft werden sich künftig drei Angestellte der Diözese Augsburg kümmern: Pfarrer Joshmon Kochery, Kaplan Pater Philip Punchal Chacko und Christine Birle als Pfarrhelferin. „Damit bekommen die Gläubigen hier ein Rundum-Paket“, sagt Birle. Eine große Pfarreiengemeinschaft bringe nicht nur Nachteile: „Die Priester haben viel Arbeit und dadurch oftmals weniger Zeit für die sehr wichtige Seelsorge. Doch mit Pfarrer Kochery bekommt die Gemeinde einen jungen, dynamischen Pfarrer voller Elan, einen Kaplan, der ihn in allem unterstützen kann und mich als pastorale Mitarbeiterin in Vollzeit“, sagt die 49-Jährige aus Oberegg bei Wiesenbach (Kreis Günzburg) motiviert.

Die Kirche St. Martin in Obenhausen. Bild: Regina Langhans

Das neue Personal hat große Pläne für die Pfarreien

Für ihre künftige Arbeitsstelle hat Birle viel vor. „Zuerst möchte ich sehen, wie es bisher läuft und wo Hilfe erwünscht ist. Neben dem Vorbereiten von Wortgottesdiensten, Andachten und Bittdiensten gehören auch die Kinder- und Jugend- sowie die Seniorenarbeit zu meinen Aufgaben“, berichtet sie. „Hier könnte man einen Besuchsdienst aufbauen, sich in die Jugendarbeit einklinken und die bereits bestehenden Jugendgruppen bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen sowie Kinder- und Jugendgottesdienste vorbereiten.“ Das alles gehe natürlich nicht allein. „Ein gutes Netzwerk an Ehrenamtlichen ist wichtig. In den bisherigen Gemeinden von Pater Thomas gibt es schon viele aktive Ehrenamtliche, auf Pfarrer Wölfles Seite weniger. Jedoch bin ich mir sicher, dass wir uns hier gut vernetzen können und uns gegenseitig unterstützen werden“, sagt Birle.

Die zweifache Mutter hat sich bewusst für Buch entschieden. Auch Weißenhorn stand zur Auswahl. Da es dort jedoch bereits pastorale Mitarbeiter gebe, habe sie sich für die neue Pfarreiengemeinschaft entschieden: „Das kann ich sonst nicht verantworten, wenn es hier keine Pfarrhelfer gibt“, ergänzt sie.

Die neuen Pfarrer freuen sich auf die Menschen in ihren Gemeinden

Voller Motivation tritt auch Joshmon Kochery seine erste Stelle als Pfarrer an. Ein bisschen aufgeregt sei er schon, erzählt er, „aber bisher waren alle sehr nett und ich freue mich sehr auf die Menschen“. Denn die seien ihm in seiner Funktion als „Werkzeug Gottes“ am wichtigsten: „Natürlich habe ich einige eigene Vorstellungen, aber zuerst möchte ich mir die Lage vor Ort ansehen und mich an die Gläubigen anpassen. Mir ist es wichtig, dass wir ohne Vorurteile aufeinander zugehen. Ich möchte mir selber eine Meinung bilden und dann gemeinsam an den Plänen arbeiten“, sagt der Geistliche.

Unterstützung bekommt Kochery, 36, vom vier Jahre älteren Pater Philip Punchal Chacko. Als Mitglied der Ordensgemeinschaft Vincentian Congregation wurde Chacko Ende 2008 zum Priester geweiht und arbeitete anschließend in Einrichtungen des Ordens. Nun tritt auch er seine erste Stelle als Kaplan an. Die beiden Geistlichen hätten sich bereits einige Male getroffen, sagt Kochery. „Nun wird es ja genug Zeit geben, um sich kennen zu lernen.“

Das Ziel ist eine lebendige Kirchengemeinschaft von Buch und Obenhausen

Auch die Gläubigen haben nun die Möglichkeit, sich an die neuen Oberhäupter der Gemeinden zu gewöhnen. Kirchenpflegerin Ulrike Schmid sieht dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen: „Wir haben mit Pfarrer Wölfle die letzten zwölf Jahre verbracht und er hat stets getan, was geht und noch mehr. Es ist traurig, dass er weggeht, aber man gönnt ihm natürlich auch den Ruhestand, auch wenn nun alles anders werden wird.“

Auf der anderen Seite sei sie jedoch froh, dass nun gleich drei Mitarbeiter der Diözese die Aufgaben übernehmen, sagt Schmid. „Wir erhoffen uns nach und nach eine Entlastung der Ehrenamtlichen und einen guten Kontakt zur Bevölkerung. Auch die indische Herkunft der Pfarrer ist sicher eine Bereicherung für unsere Pfarreiengemeinschaft.“ Die Kommunikation untereinander sei jedenfalls wichtig.

Das sieht auch die künftige Pfarrhelferin Christine Birle so. Sie freut sich, wie auch Kaplan Chacko und Pfarrer Kochery, auf das Miteinander mit den Bürgern, damit einer lebendigen Kirchengemeinschaft nichts mehr im Wege steht.

Lesen Sie auch: