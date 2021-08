Versuchte Tötung in Regglisweiler: Tatverdächtiger noch immer flüchtig

Ein Großeinsatz im Dietenheimer Ortsteil Regglisweiler erregte einiges Aufsehen in dem Dorf. Ein 24-Jähriger soll auf einen 25-Jährigen eingestochen haben. Dessen Zustand ist noch immer kritisch.

Im Dietenheimer Ortsteil Regglisweiler soll in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mann versucht haben, jemanden zu töten. Ein großer Polizeieinsatz erregte in dem kleinen Ort Aufsehen. Laut einer Augenzeugin standen auch noch am Abend fünf Kastenwagen der Polizei vor einer Gemeinschaftsunterkunft in dem Dorf.

Zeugen hörten am Montag gegen 5.30 Uhr Hilferufe aus einem der Zimmer dort. Sie informierten daraufhin die Polizei. Eine Streife entdeckte einen schwer verletzten 25-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen in dem Gebäude. Eintreffende Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Er befindet sich derzeit noch in einem kritischen Zustand.

Der Mann soll in Regglisweiler auf einen 25-Jährigen eingestochen haben

Nach ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei soll wenige Stunden zuvor, ein 24-Jähriger Mitbewohner mit einem spitzen Gegenstand auf den 25-Jährigen mehrfach eingestochen haben. Der 24 Jahre alte Mann flüchtete daraufhin. Von dem Täter und Tatwaffe fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet intensiv nach dem 24-Jährigen, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch