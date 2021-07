Roggenburg-Ingstetten

Unbekannte hängen Kater an Seil auf: Besitzerin trauert um ihr "Mäxle"

Plus Die Polizei ermittelt nach einem Fall von Tierquälerei in Ingstetten. Ein Kater wurde mit einem Seil an einen Weidezaun gehängt. Die Besitzerin ist fassungslos.

Von Sabrina Karrer

"Was geht in solchen Menschen vor?" - Diese Frage lässt die Besitzerin des Katers nicht mehr los, der in Ingstetten der Tierquälerei zum Opfer gefallen ist. Jemand hat eine Schnur um den Bauch des Tieres gebunden und es damit an den Pfosten eines Weideszaunes gehängt. Das Mäxle - so der Name des Katers mit dem rot-weißen Fell - starb an den Folgen. Während die Polizei wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ermittelt, trauert seine Besitzerin. "Ich versuche, das irgendwie zu verarbeiten", sagt sie.

