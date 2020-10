09:00 Uhr

Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Illertisser Teeladen

Erneut hat jemand versucht, in ein Illertisser Geschäft einzubrechen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in den Teeladen an der Hauptstraße in Illertissen. Mitarbeiter stellten fest, dass jemand zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 9 Uhr, die Eingangstür zum Geschäft aufhebeln wollte. Letztlich war das Hebelwerkzeug nach Angaben der Polizei wohl abgebrochen, weshalb es den Tätern oder dem Täter nicht gelungen war, in den Laden zu gelangen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sollen sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (az)

