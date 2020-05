06:00 Uhr

Polizei ertappt Baumaterial-Dieb in Vöhringen auf frischer Tat

Ein Mann räumt gegenüber der Polizei mehrere Diebstähle ein. Seine Beute: Baumaterial. Was er damit vorhatte.

Einem aufmerksamen Anwohner der Memminger Straße in Vöhringen ist es zu verdanken, dass ein aktueller und zwei mehrere Jahre zurückliegende Diebstähle aufgeklärt wurden. Der 31-Jährige beobachtete am Freitag gegen 23.15 Uhr, wie ein Mann zahlreiche Eisenstangen aus einer großen Baugrube heraustrug und in sein rotes Auto verlud. Der Anwohner verständigte sofort die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintraf. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen nahmen den 45-jährigen Beschuldigten nach eigenen Angaben noch an der Baugrube fest. Die bereits im Auto befindlichen elf Armierungseisen musste der Dieb wieder ausladen und in die Baugrube zurückbringen.

Auch in Altenstadt hatte der Dieb schon zugegriffen

In der Vernehmung räumte er auch einen weiteren Diebstahl von Baumaterial in Altenstadt vor etwa zwei Jahren und einen Diebstahl von Baueisen an seiner Arbeitsstelle vor circa sieben Jahren ein. Er erklärte auf Nachfrage, dass er mit den Eisenstangen Dekorationsgegenstände für seinen Garten gefertigt habe. Der Beuteschaden aller Diebstähle beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der 45-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (az)

