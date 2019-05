10:00 Uhr

Polizei erwischt bei Bellenberg einen Drängler auf frischer Tat

Mit Hupe und Lichthupe ist ein 45-Jähriger einem 22-Jährigen auf der Straße dicht auf den Fersen - bis die Polizei dazu kommt

Ein Raser hat einen Autofahrer zwischen Au und Bellenberg bedrängt. Nun kommt eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr auf ihn zu. Einer Streifenbesatzung der Polizei Illertissen fiel am Dienstagabend im Bereich der Ulmer Straße in Bellenberg ein Wagen auf, der verbotswidrig ein anderes Fahrzeug überholte und links an einer Verkehrsinsel vorbeifuhr. Der 45-jährige Fahrer wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen und beanstandet.

Der bedrängte Autofahrer erstattet Anzeige

Während der Kontrolle kam auch der 22-jährige Fahrer des überholten Autos hinzu und erstattete Anzeige wegen Nötigung. Nach den Angaben des 22-Jährigen fuhr der andere Mann dem jungen Fahrer bereits zwischen Au und Bellenberg extrem dicht auf. Zudem sei währenddessen durchgehend die Hupe sowie die Lichthupe betätigt worden. Die näheren Umstände für das Verhalten des 45-Jährigen sind noch nicht bekannt, so die Polizei.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen.

Zeugen sucht die Polizei Illertissen auch bei diesen Unfallfluchten: Dreimal Unfallflucht in Illertissen: Mehrere Tausend Euro Schaden

Themen Folgen