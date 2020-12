vor 35 Min.

Polizei kontrolliert Ausgangssperre

Nur in Altenstadt stellt die Polizei einen Verstoß gegen die strengen nächtlichen Regeln fest

Seit dem 9. Dezember gilt in Bayern erneut der Katastrophenfall. In der Nacht galt erstmalig eine erweiterte Ausgangssperre in Teilbereichen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 gilt darüber hinaus zwischen 21 Uhr und 5 Uhr eine erweiterte Ausgangssperre. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West betrifft dies die Stadt Kaufbeuren, den Landkreis Günzburg und den Landkreis Neu-Ulm.

Nach Angaben der Polizei kam es in der ersten Nacht der erweiterten Ausgangssperre in allen betroffenen Landkreisen zu keinen besonderen Vorkommnissen. Lediglich im Bereich der Polizeiinspektion Illertissen mussten gegen zwei Personen Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre eingeleitet werden.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Illertissen, also in den Städten Illertissen und Vöhringen sowie den Gemeindegebieten Bellenberg, Buch, Altenstadt, Oberroth, Unterroth, Osterberg und Kellmünz, hätten sich die Bürgerinnen und Bürger konsequent an die Infektionsschutzvorgaben gehalten, berichtet die Polizei. Lediglich in Altenstadt, in der Memminger Straße, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22.15 Uhr ein Auto, in dem zwei Personen saßen.

Das Pärchen im Alter von 22 und 29 Jahren hatte zu später Stunde einem Bekannten einen Rasenmäher vorbeigebracht. Dieser Umstand stellt keinen triftigen Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung dar. Gegen die beiden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Schon am frühen Mittwochabend war bei der Polizei Illertissen die Mitteilung eingegangen, dass in einer Wohnung im Illertisser Blütenweg eine Feier stattfinden soll. Bei der Überprüfung dieser Meldung stellten die Beamten eine Geburtstagsfeier fest.

Mehrere Personen aus vier Hausständen waren dort zusammengekommen. Die Feierlichkeit wurde beendet. Auch dieser Vorfall wird dem für die Ahndung zuständigen Landratsamt Neu-Ulm vorgelegt, meldet die Polizei. (az)

