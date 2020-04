vor 36 Min.

Polizei nimmt Jugendlichen in Gewahrsam

Mehrere Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung in Illertissen

Am Donnerstag hat die Polizei in mehreren Fällen Jugendliche erwischt, die sich verbotenerweise draußen aufhielten. So trafen die Beamten eine dreiköpfige Personengruppe am Donnerstagabend im Pausenhof einer Schule auf einer Parkbank sitzend an. Die Personen gaben vor, dass sie Sport machten und Basketball spielten. Die 20-jährigen Männer wohnen in unterschiedlichen Haushalten. Im weiteren Gespräch wurde bekannt, dass die Personengruppe schon öfters an dieser Stelle aufgefallen sei. Ebenfalls drei Personen hatten sich auf dem Busparkplatz in der Lorenz-Klotz-Straße getroffen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren konnten keinen triftigen Grund für die Zusammenkunft nennen. Die Polizei klärte sie über die aktuelle Rechtslage auf. Gegen die sechs Personen ergeht Anzeige bezüglich des Infektionsschutzgesetzes, wie die Polizei mitteilt.

Bei einer Kontrolle am Bahnhof Illertissen trafen die Polizisten außerdem auf einen 15-Jährigen, der in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach und beharrlich gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen hatte. Einen triftigen Grund für das Verlassen seiner Wohnung konnte er auch dieses Mal nicht nennen. Der Jugendliche war außerdem als vermisst gemeldet und zur Gewahrsamnahme ausgeschrieben. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Neu-Ulm und der Darstellung der Mehrfachverstöße ordnete ein Richter einen Langzeitgewahrsam an, der bis zum 29. April dauern soll. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt, so die Polizei. (az)

