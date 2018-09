Polizei stoppt bewaffneten Autofahrer in Illertissen

<p>Diverse Waffen und ein goldener Schlagring liegen am 22.01.2013 in einem Behälter für Waffenstahl im Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) in München (Bayern). Im Rahmen einer Pressekonferenz zur Waffenstatistik Bayern werden aktuelle Zahlen zu Waffenbesitzern und legalen Waffen in Bayern von Innenminister Herrmann (CSU) vorgestellt. Foto: Victoria Bonn-Meuser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++</p>

Bild: Victoria Bonn-Meuser/dpa