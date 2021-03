14:48 Uhr

Polizei zieht in Illertissen unzulässigen E-Scooter aus dem Verkehr

Ein 35 Jahre alter Mann war in Illertissen mit einem sehr ungewöhnlichen E-Scooter unterwegs.

Polizisten werden in Illertissen auf ein Elektrofahrzeug aufmerksam, das nicht den Normen entspricht. Den Besitzer erwartet ein Strafverfahren.

Diverse Auffälligkeiten haben Beamte der Illertisser Polizei am Montagmittag bei einem E-Scooter festgestellt. Sie begutachteten das Gefährt bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der St.-Johannes-Straße. Gefahren wurde der E-Scooter von einem 35 Jahre alten Mann.

Wie die Polizei mitteilt, entsprach das Elektrokleinstfahrzeug nicht den Normen und war daher nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Außerdem bestand für den E-Scooter keine Versicherung. Aufgrund der Bauart hätte der 35-Jährige die Fahrerlaubnis der Klasse A1 besitzen müssen, was jedoch nicht der Fall war. Somit erwartet den Mann laut Polizei ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

In Vöhringen beanstandet die Polizei ein Mofa ohne gültiges Kennzeichen

Eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz kommt auch auf einen 16 Jahre alten Mofafahrer zu, der am Montag im Dompfaffweg in Vöhringen kontrolliert wurde. Sein Zweirad hatte laut Polizeibericht noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020, das am Sonntag seine Gültigkeit verloren hatte. Die Beamten machten den Jugendlichen auf den Umstand aufmerksam und untersagten ihm die Weiterfahrt. (AZ)

