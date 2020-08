vor 43 Min.

Polizisten finden bei einer Verkehrskontrolle in Weißenhorn Drogen

Eine Geschwindigkeitsmessung in Weißenhorn führt die Beamten zu einer größeren Menge Rauschgift. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Ausgehend von einer Verkehrskontrolle in Weißenhorn sind Polizisten auf eine größere Menge Rauschgift gestoßen. Anlass der Kontrolle war eine Geschwindigkeitsmessung in der Reichenbacher Straße. Dort fiel einer Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn am Samstagabend ein Auto auf, dass ganz offensichtlich zu schnell unterwegs war.

Wie die Polizei weiter mitteilt, trafen die Beamten bei der anschließenden Verkehrskontrolle drei Männer im Alter von 31, 41 und 57 Jahren im Fahrzeug an. Weil sich diese verdächtig verhielten, durchsuchten die Polizisten die drei Männer und das Auto. Dabei fanden sie zunächst insgesamt etwa 400 Gramm Betäubungsmittel, vermutlich Amphetamin, und stellten dieses sicher. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte auch noch die Wohnungen der drei Männer. Dabei entdeckten sie weiteres Amphetamin, etwa 800 Gramm.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Gegen alle drei Männer leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden zwei der Männer, der 31- und der 41-Jährige, der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese verhängte die Untersuchungshaft, beide Männer wurden noch am Sonntag in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. (az)

